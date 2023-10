L’agression sioniste contre les Palestiniens a fait plus de 5791 martyrs dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée, a annoncé mardi le ministère palestinien de la Santé dans un nouveau bilan. Par ailleurs, 16297 Palestiniens ont été blessés, a indiqué le ministère dans un communiqué. Un précédent bilan, rapporté par l’agence palestinienne de presse, Wafa, faisait état de 5182 martyrs depuis le début de l’agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie occupée le 7 octobre. Dans la nuit de lundi à mardi, au moins 110 Palestiniens dont, notamment des enfants, des femmes et personnes âgées, sont tombés en martyrs suite à des raids aériens nocturnes menés par les forces d’occupation sionistes, selon un premier décompte, alors que nombre d’entre eux étaient toujours sous les décombres de leurs maisons dans différentes parties de Ghaza.