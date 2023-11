En 2020, Ann Eliza Canning-Skinner, 28 ans, manifestait pour le mouvement de soutien aux Noirs américains Black Lives Matter, «une expérience de solidarité». Trois ans plus tard, elle revient soutenir le peuple palestinien, illustrant une convergence visible des deux causes aux Etats-Unis. Lors d’une marche récente à New York, la jeune femme noire se trouvait entourée de pancartes proclamant «Black Lives pour la Palestine», ou «Le silence blanc est une violence», slogan populaire dans le mouvement anti-raciste américain.»Tout est lié», dit-t-elle, établissant des ponts entre les deux causes, comme de nombreux autres manifestants. Jo Behanzin, 25 ans, met en avant le soutien international au mouvement Black Lives Matter en 2020, quand une immense vague de manifestations a secoué les Etats-Unis après la mort de George Floyd, tué par un policier blanc. «Je veux rendre la pareille, comme la poursuite d’un mouvement contre la suprématie blanche et le colonialisme», explique-t-il lors d’une autre marche à New York. Pour les experts, ces solidarités ont des racines anciennes, mais elles ont progressé ces dernières années.»Black Lives Matter a joué un rôle extrêmement important en termes de travail idéologique pour que les gens se préoccupent de la question palestinienne», explique Derek Ide, historien à l’université du Michigan. Black Lives Matter a fait grossir les rangs des manifestations qui dénoncent aujourd’hui les bombardements sionistes à Ghaza et exigent un cessez-le-feu. Plusieurs manifestants font le lien entre les méthodes des forces sionistes et celles des Etats-Unis.