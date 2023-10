Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a dit aux employés de son ministère reconnaître l'impact qu'avait sur eux la guerre entre Israël et le Hamas, alors que des informations de presse font état d'une grogne chez certains d'entre eux sur le soutien sans faille des Etats-Unis à l'Etat hébreu. Un responsable du ministère a même démissionné pour signifier son opposition au transfert «précipité» de davantage d'armes à Israël, disant «craindre que nous ne répétions les erreurs que nous avons faites ces dernières décennies». La lettre envoyée par Blinken à l'ensemble des employés du département d'Etat n'est toutefois pas une réponse aux informations selon lesquelles des membres du personnel seraient frustrés par la position américaine, selon une source proche du dossier.»Je sais que, pour beaucoup d'entre vous, cette période n'est pas seulement difficile sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel», écrit le secrétaire d'Etat dans cette missive. Les Etats-Unis, a-t-il affirmé, pleurent la perte de «chaque vie innocente dans ce conflit».»C'est pourquoi le président Biden a dit clairement (...) que, même si nous appuyons pleinement le droit d'Israël à se défendre, la manière dont il le fait est importante», a-t-il ajouté, évoquant le «respect de l'Etat de droit et les règles humanitaires internationales».»Veillons également à maintenir et à élargir l'espace de débat et de différences d'opinion qui améliore nos politiques et notre institution», a-t-il exhorté. «Une période difficile nous attend. Le risque de davantage de troubles et de conflits est réel». Blinken a envoyé cette lettre jeudi soir, au lendemain de son retour d'un voyage en Israël et dans des pays arabes. Cette semaine, plusieurs médias ont affirmé que des employés du département d'Etat étaient mécontents de la politique américaine envers le conflit, l'un d'eux évoquant «une mutinerie» en préparation.