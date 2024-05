Les défenseurs des demandeurs d’asile se mobilisent au Royaume-Uni afin d’empêcher les arrestations ou les transferts de migrants et contrecarrer les plans du gouvernement conservateur, qui entend expulser à partir de cet été des milliers d’entre eux vers le Rwanda. Le Parlement a voté le 23 avril une loi controversée visant à envoyer des migrants en situation irrégulière au Rwanda où leur demande d’asile sera étudiée, sans possibilité pour eux de retourner au Royaume-Uni, quel qu’en soit le résultat. Le gouvernement veut débuter ces expulsions dans les neuf à onze semaines et a commencé à arrêter des migrants, dans des opérations qui ont suscité une vague d’inquiétude chez les associations. Jeudi, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant un hôtel dans le quartier de Peckham du sud de Londres pour bloquer un car qui devait transporter des migrants vers le Bibby Stockholm, une barge amarrée dans le port de Portland dans le Dorset, où sont déjà hébergés des centaines de demandeurs d’asile. Pendant plusieurs heures, elles ont empêché le départ du véhicule, notamment en formant un cercle autour de lui et en s’opposant aux forces de l’ordre. Quarante-cinq personnes au total ont été arrêtées et placées en garde à vue, notamment pour obstruction de la chaussée, refus d’obtempérer et pour violences envers les forces de l’ordre, a annoncé Scotland Yard.