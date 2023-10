Le chef de l’État français, Emmanuel Macron, devait rencontrer hier le président palestinien, Mahmoud Abbas, en Cisjordanie après une visite de soutien à l’État hébreu, après l’attaque inédite du mouvement palestinien Hamas, qui a déclenché 19 jours de bombardements barbare sur la population civile de la bande de Ghaza.

L’entité sioniste répète sans cesse son intention de procéder à une probable offensive terrestre alors que les raids aériens de l’aviation sioniste ont fait 140 morts, uniquement dans la nuit de lundi à mardi. Après une visite en Israël où il a affirmé que le premier objectif devait être la libération des prisonniers détenus par le Hamas, Emmanuel Macron se rend à Ramallah, en Cisjordanie occupée, où il sera le premier dirigeant occidental à rencontrer Mahmoud Abbas, au siège de l’Autorité palestinienne, depuis le début de la guerre.

Il se rendra ensuite à Amman pour rencontrer «probablement» le roi Abdallah II de Jordanie, selon la présidence française. L’Autorité palestinienne n’exerce plus aucun pouvoir dans la bande de Ghaza depuis 2007. «Nos deux pays sont liés par le même deuil», a déclaré Emmanuel Macron, au côté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, alors que 30 franco-israéliens ont été tués dans l’attaque du 7 octobre. Le président français a proposé que la coalition internationale créée en 2014 sous la houlette des Etats-Unis pour combattre le groupe Etat islamique en Syrie et en Irak, à laquelle participe la France, «puisse aussi lutter contre le Hamas».

Il a appelé l’Iran, et ses alliés régionaux, le Hezbollah libanais et les Houthis au Yémen, à «ne pas prendre le risque d’ouvrir de nouveaux fronts», plaidant pour «une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens», au moment où le risque d’un embrasement du conflit inquiète la communauté internationale.

Environ 220 prisonniers israéliens ou binationaux ont été recensés, après l’attaque du Hamas menée en plein Shabbat, le repos juif hebdomadaire, et au dernier jour des fêtes de Souccot. Hier, le Hamas a affirmé que 5.791 Palestiniens, en majorité des civils dont 2.360 enfants, sont tombés en martyrs sous les bombardements barbares de l’aviation sioniste qui ont détruit des quartiers entiers et entraîné un déplacement massif de population. Les agressions israéliennes se sont intensifiées ces derniers jours sur le territoire de 362 kilomètres carrés où s’entassent 2,4 millions de Palestiniens, soumis en outre à un blocus total depuis 16 ans et un siège qui les prive de nourriture, d’eau et d’électricité, imposé depuis le 9 octobre par l’Etat hébreu avec le soutien de tous les pays occidentaux dont les Etats-Unis.

L’armée sioniste a massé des dizaines de milliers de soldats aux abords de la bande de Ghaza, menant des incursions limitées pour viser l’infrastructure du Hamas et cherchant à localiser les personnes disparues ou enlevées. La présence des otages rendrait plus périlleuse encore une intervention terrestre sioniste dans ce territoire surpeuplé, truffé de tunnels où le Hamas cache les combattants et les armes.

Elle a largué hier des milliers de tracts en arabe exhortant à révéler où se trouvent les prisonniers, moyennant de l’argent et des assurances de « sécurité ». Toutefois, les frappes continuent aussi de toucher le sud, proche de la frontière égyptienne, où les déplacés sont massés par centaines de milliers dans des conditions humanitaires catastrophiques.