Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel a accusé vendredi soir l'entité sioniste d'être «la cause principale des tensions» qui menacent d'embraser la région du Moyen-Orient. Sa déclaration intervient au moment où le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu qui a réaffirmé, ces dernières vingt-quatre heures, son opposition à la création d'un Etat palestinien viable, fait face à des critiques de son allié américain affirmant soutenir la «solution à deux Etats». «Nous pensons qu'une solution à deux Etats doit être imposée de l'extérieur pour ramener la paix. Même si, et j'insiste, Israël réaffirme son refus et (fait tout) pour l'empêcher», a déclaré Borrel qui a ajouté que «si nous n'intervenons pas fermement, la spirale de la haine et de la violence se poursuivra de génération en génération, de funérailles en funérailles». Ses propos ont eu lieu lors d'une allocution en espagnol à l'université de Valladolid, qui lui a décerné un doctorat honoris causa. Au lendemain même de cette déclaration, la Belgique a exprimé, à son tour, son plein soutien à la plainte diligentée par l'Afrique du Sud contre l'agression barbare sioniste devant la Cour internationale de Justice (CIJ). Pretoria a introduit une procédure en règle pour «génocide» dans la bande de Ghaza, où le gouvernement et l'armée sionistes multiplient, chaque jour, depuis plus de trois mois, des agressions aussi meurtrières que dévastatrices. Les bombardements de l'aviation sioniste qui utilise à profusion les bombes au phosphore blanc interdites par la législation internationale ont fait plus de 25 000 martyrs, en majorité des femmes et des enfants, ainsi que plus de 70 000 blessés, sans compter les milliers de victimes toujours sous les décombres d'une enclave totalement dévastée.

La ministre belge de la Coopération au Développement et de la Politique des Grandes villes, Caroline Gennez, a ainsi affirmé, samedi soir, sur X (ex-Twitter) que «la Belgique réaffirme son plein soutien au dossier porté devant la Cour internationale de Justice», ajoutant que si la Cour demande l'arrêt de l'agression sioniste contre Ghaza, «notre pays soutiendra pleinement» cette décision. La ministre a, de ce fait, souligné que la Belgique, à l'instar de l'Espagne qui a vivement dénoncé les crimes sionistes en Palestine, «plaide auprès de l'Union européenne (UE) et au niveau international, pour un cessez-le-feu permanent (à Ghaza), un accès humanitaire complet, le respect du droit international et pour la solution à deux Etats». «Notre pays, a-t-elle dit, prend ses responsabilités en matière des droits de l'Homme et de droit humanitaire. En attendant, je reste déterminée à tous les niveaux à faire du plein accès humanitaire à Ghaza une réalité dès que possible». La procédure enclenchée par l'Afrique du Sud avec un document de 84 pages comprend, outre la plainte pour génocide sioniste, une série de mesures d'urgence demandées à a CIJ dont celle d'une exigence de l'arrêt immédiat de l'agression criminelle contre la population civile palestinienne, confrontée à «une destruction mentale et physique en tant que groupe».