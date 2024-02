La crise entre le Niger et la France s'aggrave davantage au vu de l'évolution de la situation diplomatique entre les deux pays respectifs. Plusieurs compagnies aériennes desservant la capitale du Niger, Niamey en l'occurrence, ont rejeté l'embarquement de passagers français vers ladite destination, à savoir Niamey. La plupart des passagers français ont été refoulés selon des sources aéroportuaires desservant la ligne aérienne de Niamey. Une note interne d'Air Burkina aurait signalé que «selon les autorités nigériennes, tout passager de nationalité française n'est plus autorisé à rentrer sur le territoire nigérien, par conséquent ces derniers ne seront plus acceptés sur nos vols sur cette destination», indique-t-on.

Cette note qui a été publiée et relayée par plusieurs médias étrangers a été démentie par les autorités burkinabé en déclarant que «cette note n'émane pas d'elle et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des conséquences éventuelles qui pourraient en découler», a souligné la compagnie aérienne Burkina. Il faut savoir que le texte publié par les autorités burkinabé n'a pas fait allusion du tout aux ressortissants français sur la question de leur embarquement. Une autre compagnie aérienne est entrée en «ligne» pour apporter plus de brouillamini au lieu de clarifier la situation quant à l'embarquement des passagers français où non vers le Niamey. À ce propos, la compagnie Royal Air Maroc (RAM) a précisé que «les passagers français à destination de Niamey ne peuvent plus embarquer à bord des avions de la RAM, sans autorisation spéciale des autorités nigériennes et ce depuis près d'une semaine», a expliqué ladite compagnie. D'autres compagnies desservant Niamey à l'image d'Ethiopian Airlines, Asky, Air Tunisie et Turkish Airlines, n'ont pas infirmé ni confirmé cette information. C'est une manière d'éviter de faire dans l'exacerbation de la crise qui n'arrangera pas y compris lesdites compagnies qui risqueront de se voir perdre d'emblée cette ligne aérienne et par ricochet va impacter la situation financière des compagnies en question. Cet incident grave risque de favoriser une relation très délicate entre les deux pays concernés, à savoir le Niger et la France, l'ex-puissance coloniale. La dégradation des relations diplomatiques entre la France et le Niger a été confirmée par le ministère des Affaires étrangères français qui a souligné dans ce sens que «depuis cinq mois, notre ambassade subit de graves entraves rendant impossible l'exercice de ses missions: blocus autour de l'ambassade, restrictions des déplacements pour les agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques qui devaient rejoindre le Niger», a-t-il annoncé. Les informations vont bon train quant au report de l'embarquement des passagers français. Mais la note interne qui a été publiée par la compagnie aérienne Burkina a mentionné que «Selon les autorités nigériennes, tout passager de nationalité française n'est plus autorisé à rentrer sur le territoire nigérien, par conséquent ces derniers ne seront plus acceptés sur nos vols sur cette destination», mais cette note interne a été démentie par la même compagnie 24 heures après en déclarant; «Un document présenté comme étant une note interne d'Air Burkina, et consulté par certaines agence d'informations, indiquait que ‘' selon les autorités nigériennes, tout passager de nationalité française n'est plus autorisé à rentrer sur le territoire nigérien, par conséquent ces derniers ne seront plus acceptés sur nos vols sur cette destination''», a-t-elle expliqué. La situation se complique entre le Niger et la France, ce qui renseigne sur la banqueroute de la démarche française qui s'arc-boutait sur une approche de mainmise oubliant que les nouveaux «décideurs» au Niger se sont soulevés contre ce genre de desiderata visant à maintenir le peuple nigérien dans une situation de sujet et pas d'un peuple souverain et indépendant.