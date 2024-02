Le président Tebboune a usé de mots durs sur la crise libyenne. Devant les participants, à Brazzaville (Congo) à la réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine (UA), le président de la République a pointé du doigt les vrais éléments de la crise que vit Tripoli depuis 2011. Représenté par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, le chef de l'État a mis en avant les conditions sans lesquelles la Libye ne verrait pas le bout du tunnel. Les rappels de Tebboune renvoient à la position de l'Algérie concernant le dossier libyen. Ils ont le mérite d'être dits à cette session de haut niveau de l'UA. Cette réunion de Brazzaville revêt une grande importance. Pour la simple raison qu'elle intervient à moins de 3 mois de la tenue de la Conférence nationale de réunification des parties libyennes, prévue en avril prochain à Syrte.

Et c'est dans ces circonstances que le chef de l'État a nommé les embûches qui entravent les chances de toute solution à la crise institutionnelle en Libye. Dans ce chapitre sensible, Abdelmadjid Tebboune a plaidé la fin de la présence militaire étrangère et le départ des mercenaires de Libye.

Ce sont des conditions sine qua none, a affirmé le chef de l'État dans son allocution. Plus que cela, il a considéré que la crise en Libye est le résultat d'ingérences étrangères et les conflits d'intérêts entre des puissances locales et étrangères. D'où son appel à mettre fin à la présence militaire étrangère, mais aussi au départ des mercenaires du territoire libyen. Pour Abdelmadjid Tebboune, il y a nécessité de retirer les mercenaires, tous les mercenaires, dont les noms ont été changés au gré des calculs occultes. Il a indiqué que le recours à la force en Libye ne fera que conduire à l'aggravation de la crise que vit le pays depuis plus de dix ans. Comme il exposera l'avenir du peuple libyen à un danger et compromettra son droit à la stabilité, la sécurité et la prospérité.

Une raison pour le président Tebboune d'appeler le peuple libyen à prendre son destin en main pour dépasser la situation de blocage interne et d'impasse politique. Le chef de l'État a également renouvelé son appel aux parties étrangères impliquées en Libye pour accompagner ce processus et le respect de la souveraineté du pays, tout en assurant que la solution définitive à ce dossier sera issue du peuple libyen souverain.

«L'Algérie n'accepte aucune ingérence dans les affaires du peuple libyen et appelle au respect de sa souveraineté nationale comme elle soutiendra les efforts de toutes les parties concernées pour garantir la paix et la sécurité dans ce pays frère avec l'objectif d'aller vers des élections et une réconciliation», a-t-il affirmé.

Les participants à la réunion de Brazzaville ont ainsi examiné les derniers développements de la situation en Libye en vue d'organiser des élections dans les plus brefs délais. La Libye devait organiser des élections générales (parlementaires et présidentielle), fin 2021. Mais le processus a échoué et les échéances ont été reportées en raison de divergences entre les parties libyennes sur certaines questions, dont notamment l'absence d'un accord sur le fondement constitutionnel des élections. Lors de la réunion de haut niveau de l'UA sur la Libye l'année dernière à Addis-Abeba, le président de la République a insisté sur l'impératif de relancer le processus de règlement pacifique à la crise en Libye, au vu des répercussions graves sur la sécurité et la stabilité des pays voisins et toute la région du Sahel, assurant la disponibilité de l'Algérie à contribuer à l'aboutissement du processus de réconciliation nationale libyenne, en collaboration avec l'UA. Hier à Brazzaville, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi, a affirmé que son pays se dirige vers un congrès de réunification avec l'aide et le soutien de ses partenaires comme l'Algérie. El Menfi a salué l'apport sincère et désintéressé de l'Algérie pour que la Libye puisse sortir de cette impasse.

Le Comité de haut niveau de l'UA, présidé par le chef de l'État congolais, Denis Sassou-Nguesso, regroupe 10 pays à savoir l'Algérie, le Congo, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, le Niger, la Mauritanie, la Tunisie, le Soudan et l'Ouganda.