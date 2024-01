En phase avec son discours au Sommet des non-alignés, le président Tebboune a plaidé, hier à Kampala, au 3e Sommet G77+Chine, pour une réforme globale du système économique et financier mondial. Dans son allocution lue par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, il a mis en avant l'urgence de rendre ce système «plus équitable» et «plus équilibré».

Il s'agit pour le chef de l'État de corriger les dysfonctionnements générés par la domination des pays riches sur les instances de la décision à l'échelle mondiale. Les dernières années ont été en effet riches en exemples de décisions et actions menées par les «puissants» de ce monde et ayant entraîné des situations dramatiques. Cette mainmise occidentale sur les instances onusiennes ont eu, comme conséquence, d'affaiblir les capacités des pays du Sud qui continuent de souffrir de marginalisation, de dépendance et d'incapacité à réduire l'écart de développement, a pointé le chef de l'État. Ce dernier a rappelé que l'Algérie a toujours plaidé en faveur de cette réforme depuis les années 1970. Cette approche visait à asseoir les règles d'un nouveau système économique international qui consacre efficacement le principe de l'indépendance économique des pays en développement. Autre plaidoyer du président Tebboune, celui de la nécessité de la réforme du système des Nations unies. Finalité: le rendre plus représentatif pour répondre aux aspirations et aux priorités des pays du Sud. Le chef de l'État a mis en avant l'impératif de conférer davantage d'efficacité au travail des Nations unies pour renforcer le multilatéralisme et relever les défis du développement.

Gaz: souveraineté des exportateurs

Il a insisté, en outre, sur l'importance de la coopération Sud-Sud. D'autant plus que la contribution des pays en voie de développement au commerce mondial reste faible par rapport à leurs capacités, a-t-il souligné.

Le chef de l'État a mis en relief l'urgence d'une approche commune pour faire face aux changements climatiques. Cet enjeu nécessite, a-t-il expliqué, la mobilisation des ressources nécessaires en vue d'une transition énergétique fluide à même de renforcer la résilience face aux défis.

Cette approche devrait tenir compte des exigences du développement durable et de la responsabilité historique des économies avancées vis-à-vis de la crise climatique, en consacrant la justice climatique à travers la mise en oeuvre des engagements en tant que condition pour réaliser équitablement cette transition escomptée.

Et d'affirmer que l'Algérie, qui abritera le 7e Sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (Gecf), début mars 2024, oeuvrera à ériger cette rencontre en tournant décisif pour le Forum. Il s'agit de renforcer les droits souverains des pays sur leurs ressources, de conforter la place du gaz naturel dans le mix énergétique et de renouveler l'engagement des États membres à optimiser l'efficacité et les performances environnementales de l'industrie du gaz naturel. Ce qui permettra une transition équitable, inclusive et réaliste vers une économie à faible émission en carbone, a-t-il ajouté.

Soutien aux causes justes

Tebboune a fait état de l'ambition de l'Algérie de lancer une initiative au niveau des pays du Sud pour la création d'un Centre d'excellence dédié à la valorisation des expériences réussies des start-up innovantes, dans le souci de jeter les ponts de communication et d'échanger les expériences et initiatives entre les pays membres de cet espace.

Tebboune, a réaffirmé, devant les participants à ce Sommet, le soutien total et inconditionnel de l'Algérie au peuple palestinien pour l'établissement de son État indépendant avec El-Qods comme capitale. Mettant le monde entier devant ses responsabilités, il a déclaré que ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés, notamment les violations flagrantes du droit international humanitaire restera «une marque d'infamie dans la conscience de l'humanité».

Le président de la République a également souligné le lien étroit entre le droit au développement et le droit des peuples à l'autodétermination, conformément aux principes du droit international et aux résolutions de la légalité internationale, des principes que le Groupe des pays du Sud a toujours défendus.

Il a réitéré, par la même occasion, «le soutien de l'Algérie aux efforts du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel pour un règlement juste de la question du Sahara occidental à travers l'organisation d'un référendum libre et équitable garantissant au peuple sahraoui l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination. Il faut souligner que le G77 a gardé son appellation depuis sa création, malgré son élargissement à 135 États, soit les deux tiers des pays membres de l'ONU, ce qui représente 80% de la population mondiale et près de 43% de l'économie mondiale.

La Chine, qui n'est pas un membre fondateur, assistait aux réunions de l'organisation en qualité «d'invité spécial». Elle devient membre, en 1996, avec la publication de la première déclaration au nom du G77+Chine, qui porte, depuis, cette appellation.