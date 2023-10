Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a appelé hier à accélérer la production d’avions bombardiers tactiques Su-34 pour appuyer l’offensive russe en Ukraine.»Ces appareils, ils ont le plus de travail, effectuant entre quatre et cinq vols par jour», a déclaré M. Choïgou, cité dans un communiqué de l’armée russe, lors d’une visite d’une usine aéronautique à Novossibirsk, en Sibérie.»C’est pourquoi il faut (...) accélérer» leur production, a-t-il souligné. Selon le communiqué, le ministre «a chargé la direction de l’usine d’accélérer la production et les travaux de réparation» des Su-34, «compte tenu du fait qu’ils sont très demandés». L’usine aéronautique de Novossibirsk effectue notamment la production en série, la réparation et la modernisation des avions bombardiers Su-34. La Russie mène depuis plus d’un an et demi une offensive en Ukraine, en procédant quotidiennement à des dizaines de bombardements sur le territoire ukrainien. Le Kremlin a réorienté toute sa politique et son économie vers l’effort de guerre, augmentant son budget des dépenses militaires de 68% pour 2024 par rapport à l’année précédente pour atteindre 10.800 milliards de roubles (106 milliards d’euros au taux du jour).

Moscou a par ailleurs affirmé avoir abattu huit drones ukrainiens dans l’Ouest de la Russie jeudi soir sans mentionner d’éventuels dégâts ou blessés, au lendemain d’une frappe russe meurtrière contre le village ukrainien de Groza. Jeudi vers 23H30 locales (20H30 GMT), «les systèmes de la défense aérienne en service ont détruit cinq véhicules aériens ukrainiens sans pilote au-dessus de la région de Belgorod», frontalière de l’Ukraine, a communiqué le ministère russe de la Défense sur Telegram tôt hier. Plus tôt dans la nuit, le ministère avait dénombré deux autres engins abattus sur ce même territoire. Un huitième appareil a connu le même sort dans la région de Koursk, également limitrophe de l’Ukraine, a communiqué la Défense russe jeudi soir. Le ministère n’a pas fourni de bilan au sujet d’éventuels dégâts ou victimes. Le gouverneur de la région de Belgorod Viatcheslav Gladkov, qui faisait état jeudi soir de drones abattus - notamment dans la capitale administrative - a indiqué que «selon de premières données, (il n’y a) pas de victimes». Depuis que Kiev a lancé sa contre-offensive début juin, la Russie accuse quasiment chaque jour les forces ukrainiennes de lancer des attaques contre des cibles civiles au moyen de drones ou d’obus qui ont sporadiquement endommagé des bâtiments, y compris à Moscou. L’attaque de jeudi est survenue après une frappe russe meurtrière qui a visé le même jour le village de Groza, dans l’Est de l’Ukraine, et tué 51 personnes dont un enfant en marge de funérailles.