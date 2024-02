Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a rapporté les résultats atteints par les troupes russes lors de l'opération spéciale en Ukraine durant le mois écoulé. Les pertes des forces ukrainiennes en janvier ont dépassé les 23.000 personnes tuées et blessées, Plus de 3.000 pièces d'armes, dont des chars Leopard, des véhicules blindés Bradley, des systèmes Patriot et HIMARS, ont été détruites, L'armée russe maintient l'initiative stratégique et continue d'abaisser méthodiquement le potentiel militaire de l'ennemi.

Les militaires russes ont mené 127 frappes avec des armes de précision contre des infrastructures militaires et des sites du complexe militaro-industriel de l'Ukraine. Ont été touchés des entreprises de production d'armes, des arsenaux, des aérodromes militaires, des dépôts de carburant et des points de déploiement de militaires ukrainiens et de mercenaires étrangers. Hier, un nouveau bilan quotidien de la Défense russe a fait état de l'amélioration des positions sur les axes de Krasny Liman et de Donestk, où quatre entrepôts ukrainiens ont été détruits, deux roquettes de type Olkha et 40 drones ont été interceptés en 24 heures. Les combats se poursuivent, ajoute la même source, sur l'axe de Zaporijié. De son côté, l'agence fédérale russe Rossotroudnitchestvo a indiqué qu'au vu de la forte demande, plusieurs centres culturels russes ouvriront à travers le continent africain. Ces institutions sont prévues en Algérie, au Soudan, en Angola, en Sierra Leone et au Mali, a indiqué au média African Initiative, Evgueni Primakov, directeur de Rossotrudnichestvo. De plus, des négociations sont en cours en Éthiopie. Quant à la Centrafrique, une deuxième Maison russe verra le jour.

Sur le continent africain, une forte demande existe, et une seule Maison russe pour l'ensemble d'un pays ne suffit pas, a-t-il fait savoir. Au total, Rossotrudnichestvo examine actuellement 20 demandes pour la création des Maisons russes dans le monde, a ajouté Evgueni Primakov. En janvier, une Maison russe, institution non gouvernementale créée dans le cadre de l'interaction de Rossotrudnichestvo avec d'autres organisations, a ouvert au Burkina Faso. Des cours de russe y seront enseignés.