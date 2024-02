Cinq combattants des forces kurdes FDS ont été tués dans une attaque de drone qui a visé une base américaine dans l'est de la Syrie où ils sont stationnés, a indiqué hier une ONG.L'attaque, revendiquée par la «Résistance islamique en Irak», une nébuleuse de groupes de la résistance, intervient après les frappes des Etats-Unis dans la nuit de vendredi à samedi contre des groupes armés en Syrie et en Irak, qui ont fait au moins 45 morts.»Cinq membres des Forces démocratiques syriennes (FDS, dominées par les Kurdes) présentes sur la base américaine d'Al-Omar dans la région de Deir Ezzor ont été tués», a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), qui a aussi fait état d'une vingtaine de blessés. Selon cette ONG basée au Royaume-Uni, l'attaque a visé une section où sont stationnées des forces spéciales des FDS sur cette base située sur un important champ pétrolier. Dans un communiqué publié sur plusieurs chaînes Telegram proches des factions armées, la «Résistance islamique en Irak» a revendiqué l'attaque «menée dimanche 4 février à l'aide d'un drone contre la base de l'occupation américaine dans le champ pétrolier d'Al-Omar au coeur du territoire syrien». Les Etats-Unis avaient mené des frappes contre 85 cibles sur sept sites différents (quatre en Syrie et trois en Irak). Les Etats-Unis ont effectué dimanche quatre autres frappes aériennes contre cinq missiles au Yémen, au lendemain d'une vague de raids aériens américano-britanniques dans le pays visant les villes Houthies. L'armée américaine «a conduit une frappe en situation de légitime défense» contre «un missile de croisière d'attaque terrestre Houthi» puis contre «quatre missiles de croisière antinavires, tous préparés pour être lancés contre des navires en mer Rouge», a communiqué le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur les réseaux sociaux. Samedi, Washington et Londres ont mené des raids aériens contre les Houthis - leur troisième action militaire conjointe face aux attaques contre des navires marchands en mer Rouge. Les Houthis ont visé des navires liés à Israël «en solidarité» avec les Palestiniens à Ghaza, où l'entité sioniste poursuit une agression barbare depuis cinq mois contre les civils palestiniens. La colère contre la campagne militaire dévastatrice d'Israël à Ghaza ne cesse d'enfler au Moyen-Orient, entraînant une flambée de violences au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen.