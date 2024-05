Un officier de l’armée irakienne et quatre soldats ont péri lundi dans l’attaque de leur position dans la province de Salaheddine (centre), ont indiqué des responsables du ministère irakien de la Défense. Ils ont précisé qu’ils avaient été tués «en déjouant une attaque terroriste».»Des terroristes du groupe (autoproclamé) Etat islamique Daech ont attaqué» un poste de l’armée dans le village de Mtebija, «tuant quatre soldats et le commandant de l’unité», a fait savoir une source sécuritaire. Dans un rapport publié en janvier, les Nations unies ont estimé que l’EI comptait encore «entre 3.000 et 5.000» en Irak et en Syrie.