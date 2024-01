Dans une allocution d'ouverture des travaux du sommet, le président ougandais, M. Yoweri Museveni, dont le pays a pris la présidence tournante de l'organisation, a condamné l'agression sioniste contre le peuple palestinien, déplorant le mutisme de la communauté internationale face aux violations des droits de l'homme dans la bande de Ghaza.

Il a souligné, en outre, que la solution idoine pour la question palestinienne était la «solution à deux Etats», étant capable d'instaurer la paix, la coexistence et la stabilité dans la région du Moyen-Orient.

Le président Museveni a, par ailleurs, fustigé le nouvel ordre international et l'hégémonie unipolaire, plaidant pour un monde multipolaire.

De son côté, le président de la 78e session de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU, Denis Francis, a appelé à un «arrêt immédiat» de l'agression sioniste contre Ghaza et à l'acheminent d'»urgence» des aides humanitaires aux zones touchées, affirmant que la solution pacifique et politique demeurait la «seule issue» pour le règlement définitif de la question palestinienne. Il a exprimé, dans ce sens, son soutien à toute initiative à cet effet.

Soulignant la nécessité de respecter des principes des droits de l'homme et de promouvoir les valeurs de coexistence pacifique conformément aux législations internationales, M. Francis a relevé que le MNA avait été, justement, créé pour défendre ces mêmes principes. Dans ce cadre, le responsable onusien a fait part de son soutien à toute initiative visant à «réactiver le rôle pivot du MNA à l'avenir tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération entre ses membres». De son côté, le représentant de la République de Turquie a appelé la communauté internationale à «une mobilisation immédiate et efficace», en vue de soutenir le peuple palestinien et de lui permettre d'établir son État indépendant, avec El Qods comme capitale.

L'Algérie avait appelé, lors des réunions ministérielles préparatoires de ce Sommet, à réactiver le rôle du groupe restreint des pays du Mouvement des non-alignés (MNA), représenté au Conseil de sécurité, et à le mandater pour prendre des initiatives effectives afin de mettre fin à l'agression sioniste sur la bande de Ghaza et lever le blocus qui lui est imposé.

Dans une allocution lors d'une réunion du Comité sur la Palestine du MNA tenue à Kampala (Ouganda), le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, avait insisté sur la nécessité de réactiver le rôle de ce groupe en le mandatant pour «prendre des initiatives concrètes afin d'amener le Conseil à assumer ses responsabilités et mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Ghaza».Le ministre avait souligné que «ce qui est nouveau aujourd'hui pour nos frères palestiniens, ce n'est pas la nature des crimes qui sont commis à leur encontre, mais c'est l'escalade barbare et sans précédent des agressions de l'occupant, que nos frères subissent dans cette guerre génocidaire qui en est à son 4e mois avec un bilan effroyable».

Le ministre des Affaires étrangères avait salué la position «constante» et «historique» du MNA et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien, appelant à «conforter cette position avec une réaction diplomatique sérieuse à la hauteur de la gravité de la situation à Ghaza et en Cisjordanie».