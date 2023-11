L'opérateur palestinien de télécommunications Paltel a annoncé hier une coupure «totale» des lignes téléphoniques et d'Internet dans la bande de Ghaza, assiégée et bombardée par l'armée d'occupation sioniste qui prend, sans retenue aucune, pour cibles des quartiers entiers dans la bande, avec en point de mire essentiellement des enfants, des femmes et des personnes âgée. «Nous avons le regret d'annoncer aux compatriotes de notre pays bien-aimé une interruption totale des communications et des services internet à Ghaza», a indiqué Paltel sur le réseau social X (anciennement Twitter). Les communications et Internet avaient déjà été coupées dans la bande de Ghaza vendredi alors que l'armée d'occupation poursuit ses intenses bombardements barbares sur le territoire palestinien, privant ses 2,4 millions d'habitants de contact. Elles ont été rétablies progressivement à partir de dimanche. Lors de cette première coupure, l'organisation Human Rights Watch (HRW), a averti que la coupure des communications et de l'Internet dans la bande de Ghaza, qui fait l'objet depuis le 7 octobre d'agressions sionistes barbares, pourrait dissimuler «des atrocités de masse». Déborah Brown, responsable de l'ONG, a déclaré dans un communiqué publié samedi que l'absence d'information pouvait servir de «couverture pour les atrocités massives et contribuer à l'impunité pour les violations des droits de l'Homme» commises par les forces de l'occupation sioniste. Pour sa part, l'ONG Amnesty International (AI) a affirmé que l'organisation «a perdu la communication avec ses employés à Ghaza». L'ONG a souligné que cette coupure de communication «signifie qu'il sera de plus en plus difficile d'obtenir des informations et des preuves nécessaires concernant les violations des droits de l'Homme et les crimes de guerre commis (par l'entité sioniste) contre les civils palestiniens à Ghaza, et d'entendre directement ceux qui sont victimes de ces violations». De son côté, le service «NetBlox», qui surveille la connexion Internet, a évoqué «l'effondrement des communications dans la bande de Ghaza». Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), plusieurs agences des Nations unies ont perdu le contact avec leurs équipes à Ghaza. Le Croissant-Rouge palestinien a également annoncé sur le site X (anciennement Twitter), avoir «perdu le contact avec son centre d'opérations et toutes ses unités dans la bande de Ghaza, à cause des autorités (sionistes) qui ont coupé les communications radio, cellulaires et Internet». Le bilan des massacres perpétrés depuis le 7 octobre par les forces sionistes contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée ne cesse de s'alourdir, s'établissant mardi à 8.610 martyrs, et plus de 23.000 blessés.