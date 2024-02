Des organisations humanitaires présentes en République démocratique du Congo ont lancé un cri d’alarme face à l’escalade du conflit dans l’est du pays.

Ces dernières semaines, «l’augmentation des pertes civiles et l’utilisation d’armes lourdes dans les zones peuplées, y compris dans les camps de personnes déplacées, sont alarmantes», alerte le Forum des ONG internationales en RDC (FONGI-RDC).

«Le conflit a déclenché des déplacements massifs vers plusieurs localités, exacerbant la vulnérabilité des personnes déplacées internes et des communautés d’accueil», ajoute le Forum dans un communiqué.

«La situation exige une action urgente pour protéger les civils et garantir l’accès humanitaire», dit-il.

Mercredi, des familles entières sont arrivées par milliers à Goma, fuyant les combats autour de Sake, une localité située à une vingtaine de km à l’ouest de la capitale provinciale du Nord-Kivu. Au moins six civils y ont été tués et des dizaines d’autres blessés.