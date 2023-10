Dans la nuit du lundi à mardi, 110 Palestiniens de la bande de Ghaza, en majorité des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs, victimes de bombardements nocturnes de l'armée d'occupation sioniste. L'intention de l'entité criminelle n'est pas seulement de punir les militants du Hamas pour avoir brisé le mythe de l'invincibilité d'Israël, en perçant de manière spectaculaire le «Dôme de fer» destiné à protéger les colons. L'objectif que s'assigne Israël consiste visiblement à faire fléchir la courbe démographique de la population palestinienne. Les raids aériens sont intenses et méticuleusement assassins. Les femmes et les enfants qui tombent par dizaines sous les bombes et les missiles de l'occupant sont, pour les officier de son armée des objectifs militaires.

Acharnement sioniste

Une femme «liquidée», c'est l'assurance de l'élimination par anticipation de trois ou quatre vies. Multipliés par plusieurs centaines, cela donne des bataillons de combattants palestiniens en moins.

Un enfant «effacé» équivaut à un avenir brisé pour ses parents, s'ils ont échappé au meurtre et la garantie d'une nouvelle famille qui ne sera pas fondée. Multiplier par plusieurs milliers, cela éloignera de pas mal années l'irrémédiable loi du nombre qui réécrira l'Histoire de la Palestine. À voir l'acharnement des sionistes, on a de la peine à croire à la version de la vengeance que développe leur Premier ministre. Les 1400 morts, dont la majorité est composée de soldats d'actif et de réserve justifient-ils l'aveuglement de tout un peuple? On peut difficilement répondre à cette question pour un État qui a choisi de soumettre toute sa population sans exception à un service militaire de 3 ans et à une obligation de répondre en cas de rappel. Dans cette configuration, Israël est peuplé d'une gigantesque armée. Tout enfant israélien, fille et garçon, est un futur soldat en puissance. C'est un fait.

Israël transfère son paradigme sur les habitants de Ghaza et entreprend, depuis 18 jours sans interruption, à «régler leurs comptes» à des innocents mais futurs combattants. Mais cela n'explique pas tout. L'art de la guerre dans sa version sioniste ne consiste pas seulement à tuer des ennemis pour ne pas avoir à les affronter dans une vingtaine d'années. L'objectif réel et assumé par le Premier ministre israélien est d'en finir une bonne fois pour toutes avec le peuple palestinien. Ghaza est un épisode dans un feuilleton morbide et génocidaire. Netanyahou ne veut pas liquider le Hamas, comme il le prétend, mais toute la population de Ghaza et ensuite de Cisjordanie et laisser ses successeurs finir le travail en élimant la diaspora. Les quelque 10000 tonnes de bombes larguées sur l'enclave palestinienne, les deux porte-avions américains mouillant au large de la Méditerranée orientale et les milliards de dollars d'aide militaire ne peuvent être destinés à une simple opération de «nettoyage».

De Hitler à Netanyahou

Il est évident que l'État sioniste cherche la solution finale et s'inspire, pour ce faire, de l'attaque nazie contre le ghetto de Varsovie, des opérations de déportation de populations juives dans toute l'Europe. En ce temps-là, les soldats d'Hitler ont bénéficié de l'assentiment d'un Occident lâche et complice. Aujourd'hui, le sionisme assassine des femmes et des enfants. Il jouit d'un soutien ouvert et volontariste du même Occident. L'épuration ethnique n'est désormais plus le monopole d'Hitler. Netanyahou fait autant, sinon plus dans l'art de liquider un peuple pour le remplacer.

Au même titre que le nazisme avant et durant la Seconde Guerre mondiale, le sionisme affame, tue et humilie tout un peuple pour l'empêcher de relever la tête. Se sachant incapable de l'affronter dans un combat à la régulière, il a confié à l'actuel génération de «faire le ménage» en vidant Ghaza des rires de ses femmes et des joies innocentes de ses enfants. Il serait naïf de penser que l'opération «vengeance» s'arrêterait aux frontières de l'enclave. Ce n'est pas le genre de Netanyahou. L'inspiration nazie du personnage va jusqu'à «La solution finale». La réponse à l'opération de Hamas du 7 octobre dernier n'est qu'un alibi pour laver les consciences des Occidentaux qui ont cautionné les génocides des Amérindiens, des Aborigènes, des Incas et aujourd'hui, ils aident Israël dans son oeuvre crapuleuse.