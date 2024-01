«Bonjour madame, c'est la banque, vous êtes à la maison?». Depuis le début des violences entre l'entité sioniste et le mouvement libanais de résistance, le Hezbollah, des habitants du sud du Liban reçoivent d'étranges appels, juste avant des frappes israéliennes ciblées. Les interlocuteurs prétendent réaliser un recensement, distribuer des aides ou travailler pour des institutions publiques, mais les appels sont attribués par des responsables sécuritaires libanais et du Hezbollah à l'ennemi sioniste. Oum Hussein, une septuagénaire originaire du village de Khiam, a reçu un appel d'une banque la semaine dernière, lui demandant de venir retirer une somme d'argent alors qu'elle n'a aucun compte bancaire, raconte son petit-fils, Hassan Choukeir.»On lui a demandé si elle était à Khiam et l'appel s'est terminé lorsqu'elle répondu qu'elle était à Beyrouth», ajoute-t-il. Peu après, une frappe sioniste a visé la maison voisine de la sienne dans le village, selon son petit-fils. Des incidents similaires se sont répétés ces dernières semaines dans le sud du Liban, d'où le Hezbollah lance quotidiennement des ripostes contre Israël depuis le début de la guerre à Ghaza le 7 octobre, pour soutenir le Hamas palestinien. L'entité sioniste réagit en bombardant des villages frontaliers, et les violences ont fait plus de 190 morts au Liban, dont au moins 141 combattants du Hezbollah, fortement implanté dans le sud du pays. Côté sioniste, 15 personnes sont mortes, dont neuf soldats et six civils, prétend l'armée sioniste. Dans un communiqué, le Hezbollah a demandé aux rares habitants des villages frontaliers, pour la plupart désertés en raison des violences, de ne pas répondre aux questions provenant de numéros libanais inconnus.»L'ennemi exploite ces informations pour s'assurer de la présence de nos frères combattants dans des maisons qu'il compte cibler», a averti le parti. Selon une source sécuritaire, les services de renseignements de l'armée libanaise et de la police attribuent ces appels à l'entité sioniste qui aurait réussi à pénétrer le réseau de télécommunications libanais. Le 22 novembre, une frappe a ainsi visé une maison du village de Beit Yahoun, tuant cinq combattants du Hezbollah, dont le fils du chef du bloc parlementaire du parti, Mohamed Raad. Le propriétaire de la maison avait reçu un appel peu avant la frappe, l'interlocuteur s'assurant que la famille n'était pas chez elle, indique la source sécuritaire. L'entité sioniste a également piraté des caméras de surveillance privées devant des maisons ou des commerces dans des villages frontaliers, selon le Hezbollah. Le parti a demandé aux habitants de les éteindre pour «aveugler l'ennemi». Selon la source sécuritaire, trois Libanais soupçonnés d'espionnage ont été récemment arrêtés. L'un d'eux aurait scanné les réseaux wifi de domiciles dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah. Les combattants du puissant mouvement chiite ont dit avoir ciblé des dizaines de dispositifs d'espionnage et de caméras installés sur des tours et dans des centres militaires sionistes à la frontière avec le Liban. Depuis, l'entité sioniste a davantage recours aux appels et au piratage des caméras de surveillance. Abed Qataya, directeur des contenus numériques à SMEX, une organisation s'occupant des droits numériques, explique que le piratage est dû au fait que la communication via Internet et les appels téléphoniques sont rarement cryptés. «Israël a une longue histoire dans les techniques d'espionnage», rappelle-t-il. Le 7 janvier, les écrans de terminaux de l'aéroport de Beyrouth ont subi une cyberattaque, les pirates ayant affiché des messages hostiles au Hezbollah. Les auteurs n'ont pas été identifiés.» L'Etat libanais ne possède aucune expertise en matière de cybersécurité», avait reconnu le ministre des Travaux publics et des Transports, Ali Hamié.