La Syrie a dénoncé hier «l'occupation» américaine de certaines parties de son territoire et les bombardements meurtriers dans la nuit, après les frappes menées selon les Etats-Unis «avec succès» contre des groupes de résistance en Syrie et en Irak. Au moins 18 combattants sont tombés en martyrs dans l'est de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). En Irak, 16 personnes parmi lesquelles des civils sont elles aussi tombées en martyrs, a annoncé hier le gouvernement irakien. Les Etats-Unis ont indiqué que ces attaques étaient une «réponse à l'attaque le 28 janvier sur une base en Jordanie, qui a coûté la vie à trois militaires américains». Les attaques américaines contribuent à «attiser le conflit au Moyen-Orient de manière extrêmement dangereuse», a réagi dans un communiqué le ministère syrien des Affaires étrangères. De son côté, le gouvernement irakien a fustigé une «violation de la souveraineté irakienne», estimant que ces frappes faisaient craindre des «conséquences désastreuses pour la sécurité et la stabilité de l'Irak et de la région». L'intervention militaire américaine, dans la nuit de vendredi à samedi, a été «un succès», s'est félicitée la Maison Blanche qui a assuré à nouveau ne pas vouloir d'une «guerre» avec l'Iran. Un total de 85 cibles sur sept sites différents (quatre en Syrie et trois en Irak) ont été visées, a indiqué John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Ces frappes ont entraîné «la mort d'un certain nombre de civils et de soldats, des blessures chez d'autres et des dégâts importants», a indiqué l'armée syrienne dans un communiqué. «L'occupation de certaines parties du territoire syrien par les forces américaines ne peut plus durer», a-t-elle ajouté, affirmant sa «détermination à libérer l'ensemble du territoire syrien du terrorisme et de l'occupation». Quelque 900 soldats américains sont déployés en Syrie et 2.500 en Irak voisin dans le cadre d'une coalition internationale prétendument créée pour combattre le groupe Etat islamique lorsque ce dernier contrôlait des pans de territoires syrien et irakien. La défaite de l'EI en Syrie a été proclamée en 2019 (et en Irak en 2017), mais l'armée américaine reste positionnée principalement dans les zones pétrolières. La Maison Blanche a assuré que les Etats-Unis avaient «prévenu le gouvernement irakien avant les frappes». Baghdad a aussitôt démenti hier «des «allégations mensongères» concernant toute «coordination préalable» avec Washington sur ces frappes. Depuis la mi-octobre, plus de 165 frappes de drones et tirs de roquettes ont visé les forces américaines déployées en Irak et en Syrie, mais aucun militaire américain n'avait été tué jusqu'à l'attaque du 28 janvier en Jordanie. Revendiquées pour la plupart par une nébuleuse de combattants issus des groupes de résistance appelée «Résistance islamique en Irak», ces attaques se sont multipliées peu après l'agression barbare sioniste contre la population civile palestinienne à Ghaza. Les frappes dans l'Ouest de l'Irak qui ont visé vendredi des groupes armés de résistance ont fait au moins «16 morts, dont des civils», selon un bilan officiel annoncé hier par le porte-parole du gouvernement Bassem al-Awadi dans un communiqué. Avec ces frappes «la sécurité de l'Irak et de la région vont se retrouver au bord du gouffre», fustige le communiqué, qui dément également des «allégations mensongères» concernant toute «coordination préalable» avec Washington sur ces frappes. Un premier bilan fourni par deux sources sécuritaires faisait état de 18 morts, dont 15 membres des groupes armés et trois civils. L'Iran a de son côté «condamné avec force» hier les attaques des Etats-Unis, en dénonçant «une violation de la souveraineté de la Syrie et de l'Irak», selon le porte-parole de la diplomatie.»L'attaque de la nuit dernière est une action aventureuse et une autre erreur stratégique de la part des Américains, qui n'aura d'autre résultat que d'intensifier les tensions et l'instabilité dans la région», a réagi Téhéran.