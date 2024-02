Deux jours de discussions doivent permettre à la 37ème Conférence au sommet de l'Union africaine (UA), ouverte à Addis Abeba, en Ethiopie, de se pencher sur les dossiers politiques et économiques mais aussi sécuritaires qui continuent d'entraver le développement du continent. De crises diverses en coups d'Etat, l'Afrique porte encore le lourd fardeau d'une terre où les coups pleuvent de toutes parts et où les ingérences étrangères sont légion. C'est ainsi que sur les 55 Etats membres, 6 seront absents (Mali, Niger, Burkina, Soudan, Guinée et Gabon) alors même que les menaces au Sahel sont devenues un enjeu préoccupant pour la stabilité et la sécurité de toute l'Afrique de l'Ouest. Le président de la Commission de l'UA a, dans un exposé, mis l'accent sur un Soudan en «flammes», une Somalie engluée dans «la menace terroriste» et une «situation de la Corne de l'Afrique qui ne cesse de préoccuper», tout en évoquant les «sempiternelles tensions dans l'est de la RDC, l'instabilité en Libye etc».

Résurgence des coups d'Etat depuis 2020, crises politiques et humanitaires endémiques dont la cause est soit la guerre soit le changement climatique, les affrontements pré et post électoraux, voilà autant de sujets qui interpellent le Sommet et compromettent les efforts pour une émergence du continent.

A l'initiative du président angolais Joâo Lourenço, médiateur de l'UA, une réunion a mobilisé plusieurs chefs d'Etat hier pour débattre du conflit en RDC dont le président Tshisekedi assistait aux discussions.

Outre ce moment-clé, les regards étaient tournés vers le Sénégal où des prémisses d'apaisement sont apparus, hier, du fait de l'acceptation par le président sortant Macky Sall d'organiser la présidentielle «dans les meilleurs délais».

Placé sous le thème «Eduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle», la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (UA), voit la participation très active du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,Ahmed Attaf, en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Il parlera, dans ce cadre, de la cause palestinienne et de l'agression barbare à laquelle est confrontée Ghaza, tout en évoquant la réforme institutionnelle des organes de l'UA, la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et l'activation de la Force africaine en attente (FAA). Il siègera aussi au Comité des Dix (chefs d'Etat et de gouvernement) de l'UA dont la mission est de plancher sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et de préparer le lourd dossier du changement climatique dont le continent souffre tout particulièrement.