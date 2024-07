Les candidats à la présidentielle du 6 octobre prochain en Tunisie peuvent déposer à partir de lundi le dossier de leur déclaration de candidature, a rapporté dimanche l’agence de presse tunisienne TAP, citant des déclarations du président de l’Instance supérieure des élections (ISIE), Farouk Bouasker. «Le dépôt des dossiers se poursuivra jusqu’au 6 août prochain», a précisé la même source, notant que «les candidats ou leurs représentants dûment mandatés devront déposer directement leurs dossiers au siège central de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), à Tunis, de 8h00 à 18h00 (heures locales)». Vendredi, dans une déclaration aux médias, en marge d’une visite effectuée à la cellule d’accréditation électorale à Tunis, M. Bouasker a indiqué que «les candidats peuvent compléter leurs dossiers ou leurs parrainages jusqu’à la date du 6 août prochain, date limite de dépôt de candidatures qui débutera le 29 juillet courant», avait rapporté TAP. En Tunisie, pour postuler à la présidence de la République, le candidat doit être de nationalité tunisienne, n’ayant pas de double nationalité, né de père et de mère tunisiens, de grands-parents paternels et maternels tunisiens sans discontinuité». Le candidat doit être de religion musulmane et âgé de 40 ans au moins à la date du dépôt de candidature. Il doit jouir de tous ses droits civils et politiques et ne pas avoir exercé la fonction de président de la République pendant deux mandats successifs complets ou non successifs, et ne pas être frappé d’une peine d’inéligibilité faisant suite à une décision pénale ou encore de la perte de la qualité d’électeur» S’agissant des parrainages, chaque candidat devra en outre présenter le parrainage de 10 députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ou membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), ou celui de 40 présidents élus de collectivités locales.