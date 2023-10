Un vol à destination de Rome a décollé samedi depuis la capitale libyenne Tripoli, marquant une reprise des vols réguliers directs entre la Libye et l’Italie après une interruption de près de dix ans. Exploité par la compagnie aérienne Medsky Airways, basée en Libye, le vol a décollé de l’aéroport international Mitiga de Tripoli à destination de l’aéroport international Leonardo da Vinci de Rome-Fiumicino. Medsky Airways a annoncé sur son compte Facebook qu’elle proposerait désormais un vol aller-retour les samedis et mercredis entre Tripoli et Rome. Le ministère libyen des Transports a indiqué que les autorités de l’aviation civile des deux pays avaient signé à Tripoli un protocole d’accord sur la coopération en matière d’aviation civile pour faciliter des vols charters et réguliers. La Commission européenne a interdit en décembre 2014 à toutes les compagnies aériennes libyennes d’opérer dans l’espace aérien européen.