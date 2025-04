Des associations espagnoles montent au créneau pour dénoncer la réaffirmation par Madrid de son soutien au plan expansionniste du Maroc au Sahara occidental. Les associations en question ont émis leur rejet catégorique des dernières prises de position du chef de la diplomatie espagnole visant à réaffirmer le soutien de Madrid au plan expansionniste du Maroc au Sahara occidental. Lesdites associations ont qualifié la position du gouvernement espagnol d’»illégale et contraire au droit international », a-t-on déclaré.

Le communiqué conjoint signé par lesdites associations espagnoles a été caractérisé par une attitude claire et qui ne souffre d’aucune ambiguïté quant à leur attachement au droit international et la Charte des Nations unies et ses résolutions concernant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination. « Alouda Cantabrie », « l'Observatoire des droits de l'homme pour le Sahara occidental de la région autonome de Cantabrie » et « Cantabrie pour le Sahara occidental », sont les trois associations qui militent pour l’autodétermination du peuple sahraoui et activent dans la perspective d’internationaliser davantage la cause sahraouie. Elles ont affirmé que « la position du gouvernement espagnol est illégale et éthiquement répréhensible, car elle viole le droit international et transgresse les résolutions onusiennes qui reconnaissent le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui », et d’ajouter « le soutien du gouvernement espagnol au sinistre «plan d'autonomie» marocain «ne respecte pas le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui qui devrait être l'objectif ultime de tout processus concernant ce peuple, et qui est aussi le sort général des pays qui ont été colonisés », lit-on dans le communiqué.

Les trois associations ont exprimé leur mécontentement et leur regret de voir la position de leur gouvernement s’identifier à celle exprimée par le régime marocain du Makhzen dont l’occupation illégale et son expansionnisme sur le territoire sahraoui constituent la caractéristique de son lexique et sa pratique diplomatique en faisant fi du droit international. À ce propos, les associations espagnoles ont indiqué qu’elles « regrettent cette position qui éloigne de nouveau Madrid des principes moraux et réponde à des intérêts qui ignorent la volonté de la majorité des citoyens espagnols. Nous demandons, une fois de plus, quels sont les intérêts qui poussent le Parti socialiste ouvrier espagnol (Psoe, au pouvoir) à se plier aux propositions alaouites? » s’interrogent-elles.

Les trois associations ont appelé les militants du Psoe qui sont des amis du peuple sahraoui dans leur majorité à dénoncer la position prise par le gouvernement espagnol. Dans ce registre, le communiqué a précisé que « Les militants du Psoe, qui accueillent dans leurs maisons les militants sahraouis et les reçoivent au Parlement, doivent faire entendre leur voix jusqu'aux plus hauts niveaux du parti », et d’ajouter « nous appelons également les partis qui composent ou soutiennent l'actuelle alliance gouvernementale à sortir de leur silence et à faire pression sur le Psoe pour qu'il corrige la situation. «S'ils ne le font pas, ils deviendront complices », ont-elles signalé.

Les associations qui mènent une campagne de dénonciation des positions du gouvernement espagnol sur la question du Sahara occidental, ont souligné que « le peuple sahraoui résiste depuis un demi-siècle après son expulsion de ses terres occupées illégalement par le Maroc, les associations espagnoles ont affirmé qu'elles ne resteront pas indifférentes et sans réactions face au gouvernement espagnol qui soutient une occupation militaire illégale », ont-elles insisté.

Les associations en question ont affirmé à travers le communiqué qu’elles maintiennent la pression à travers la mobilisation sur le terrain pour faire entendre la voix de la paix. À ce propos, le communiqué reconnaît le « Front Polisario comme seul représentant légitime du peuple sahraoui, tel que le reconnaissent les Nations unies et les juridictions européennes, mettant en garde contre le pillage par le Maroc des ressources naturelles sahraouies », lit-on.