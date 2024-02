En mandatant le Premier ministre, Nadir Larbaoui, pour le représenter à la réunion des dix pays membres du Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye que préside le chef d'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, hier à Brazzaville, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a encore réaffirmé que le pays frère et voisin dispose des atouts nécessaires pour mettre fin à la crise traversée depuis 2011. Partant de là, l'Algérie demeure optimiste dès lors que les parties libyennes affichent constamment une «volonté sincère» pour faire prévaloir l'intérêt suprême du peuple libyen, malgré les interférences et les ingérences qui continuent à entraver les efforts pour en finir avec l'instabilité politique et sécuritaire. Le chef de l'Etat a, à maintes reprises, souligné l'entière disponibilité de l'Algérie à soutenir le dialogue inclusif entre toutes les parties libyennes et il a également appelé, lors du 36ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine à une «conjugaison des efforts africains et internationaux» pour la relance du «processus de règlement pacifique» de la crise libyenne. Partant de là, la diplomatie algérienne a, sans cesse, déployé des initiatives «intensives et inlassables» pour la tenue des élections générales auxquelles a travaillé la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul). C'est en vertu de ces efforts et de cette mobilisation permanente de l'Algérie, en concertation avec les pays membres du Groupe des pays voisins, directement concernés par la question libyenne, que des progrès ont été enregistrés et qu'une accalmie a été enregistrée après une étape dangereuse d'instabilité et d'affrontements. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, les avancées conséquentes obtenues par le Comité militaire mixte 5+5, trop longtemps gelé, ainsi que les concertations pour concrétiser les décisions relatives au retrait des mercenaires et des combattants étrangers. Comme aussi on peut se féliciter des échanges de prisonniers intervenus entre les deux parties, gage de la bonne foi qui motive les démarches des uns et des autres, malgré les tentatives de sape observées à chaque fois. L'Algérie, a dit le président Tebboune dans son intervention au 36ème sommet de l'UA, «a, de tout temps, exprimé son rejet de la logique de force», tout en renouvelant en toute circonstance son appel «à faire prévaloir le dialogue et la réconciliation entre toutes les composantes du peuple libyen», tout en condamnant avec force «les ingérences étrangères dans les affaires internes de ce pays frère et l'implication de plusieurs parties étrangères dans la violation de l'interdiction d'importation d'armes». À la faveur de la réunion de haut niveau qui s'est tenue hier à Brazzaville, le Premier ministre Nadir Larbaoui a porté le message immuable de la solidarité du peuple algérien avec le peuple libyen et du soutien constant de l'Algérie à son intégrité territoriale et à la primauté de ses décisions, tant elle reste convaincue que «la solution durable, globale et définitive de la crise libyenne passe uniquement par un processus consacrant le principe d'appropriation nationale, préservant l'unité de la Libye et sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires», ainsi que l'a, maintes fois, souligné le président Tebboune.