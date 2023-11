Des centaines de rassemblements, selon les médias d’Etat, ont été organisés samedi en Iran pour dénoncer les Etats-Unis et Israël et soutenir les Palestiniens à l’occasion de la commémoration annuelle de la prise d’otages de l’ambassade américaine à Téhéran en 1979. «A bas l’Amérique, à bas Israël!», ont scandé les manifestants, dont de nombreux écoliers et étudiants, devant l’ex-ambassade dans le centre de Téhéran, où des drapeaux des deux pays ont été piétinés et brûlés. Des effigies moquant Benjamin Netanyahu et le président américain Joe Biden étaient également brandies. Selon les médias officiels, des manifestations organisées par les autorités Ispahan (centre) et Chiraz (sud). Près d’un mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, de nombreux manifestants brandissaient le drapeau palestinien, ainsi que celui du Hezbollah, le mouvement libanais pro-iranien. Principal orateur du rassemblement à Téhéran, le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, a salué l’attaque «déluge d’Al-Aqsa» qui «a changé l’Histoire». Il a dénoncé l’agression barbare par les forces sionistes à Ghaza, déclarant que «le massacre d’enfants et de femmes» était «le summum du mépris et de l’impuissance». Chaque 4 novembre, la République islamique célèbre «la journée de lutte contre l’arrogance mondiale» pour marquer l’assaut contre l’ambassade américaine en 1979 et la prise d’otages de 52 diplomates américains, retenus pendant 444 jours.