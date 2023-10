Des groupes en soutien à Damas ont fait sauter un gazoduc dans le nord-est de la Syrie, contrôlé par les Kurdes, près d’une base américaine, a indiqué jeudi l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). Des combattants aux côtés de l’armée syrienne «ont fait exploser le gazoduc près de l’installation gazière de Conoco», a déclaré l’OSDH, basé en Grande-Bretagne et disposant, semble-t-il, d’un réseau d’informateurs en Syrie. Le responsable de cette ONG, Rami Abdel Rahman, a précisé que l’explosion avait eu lieu près d’une base américaine. Les forces de la coalition dirigée par les Etats-Unis, qui sont intervenues en Syrie en 2014, officiellement pour défaire le groupe Etat islamique (EI), ont établi plusieurs bases en Syrie, particulièrement dans le champ pétrolier d’Al-Omar, le plus grand du pays. Elles sont également installées dans une base à l’intérieur du champ gazier de Conoco, tous deux situés en territoire contrôlé par les forces kurdes. Selon la même source, l’explosion n’a pas fait de victimes. Mercredi, l’armée américaine a affirmé avoir abattu deux drones et endommagé un troisième en Irak au cours des dernières 24 heures. Elle n’a pas précisé qui avait lancé ces drones, mais des groupes pro-iraniens ont menacé d’attaquer les troupes américaines en Irak en raison du soutien apporté par Washington à Israël dans sa guerre en cours contre le Hamas. Ces incidents font suite au bombardement barbare sioniste de l’hôpital Al Ahli dans la bande de Ghaza qui a fait 500 morts mardi, dirigeants et chefs sionistes, d’une part, et le président américain Joe Biden, d’autre part, affirmant sans aucune honte qu’un tir raté de roquette par un autre groupe armé palestinien, le Jihad islamique, serait à l’origine de l’effroyable massacre.