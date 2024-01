Pendant que l'armée sioniste continue d'agresser la bande de Ghaza, où le bilan humain a dépassé les 25.000 morts en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, au 107e jour d'une guerre barbare qui exacerbe les tensions régionales, des dizaines de colons sionistes, sous protection de la police d'occupation, ont pris d'assaut hier les cours de la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville sainte d'El-Qods occupée, a rapporté l'agence de presse palestinienne, Wafa. Des témoins oculaires cités par Wafa ont indiqué que des dizaines de colons juifs extrémistes ont effectué des marches de provocation dans les cours d'Al-Aqsa et exécuté des rituels talmudiques. La police de l'occupation sioniste continue d'empêcher les Palestiniens d'entrer dans la vieille ville ou dans la mosquée Al-Aqsa, imposant une diminution du nombre de fidèles. La mosquée Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et les agents de police sionistes. Ces actes visent à judaïser la ville d'El-Qods, imposer une nouvelle réalité et changer l'identité culturelle de la ville sainte.

A Ghaza, le Hamas a rapporté hier des dizaines de frappes aériennes et tirs d'artillerie, notamment aux environs des hôpitaux Nasser et Al-Amal à Khan Younès, la grande ville du sud, désormais épicentre des combats. Des dizaines de corps «sont toujours sous les décombres», selon le mouvement de résistance palestinien. L'armée sioniste continue ses attaques barbares à Khan Younès et autour du camp de réfugiés de Jabaliya, dans l'extrême-nord de Ghaza, selon des témoins. Le même jour, elle a largué sur Rafah, dans l'extrême-sud de Ghaza où cinq Palestiniens sont tombés hier en martyrs et où s'entassent 1,9 million de déplacés ayant fui les bombardements sauvages, des tracts identifiant les otages et appelant à toute information à leur sujet. Au moins 1,9 des quelque 2,4 millions d'habitants du petit territoire assiégé ont été déplacés, selon l'ONU, et la population manque de tout, exposée au risque de famine et épidémies, alertent les organisations internationales.Samedi en Turquie, le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh, basé au Qatar, a discuté avec le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, de «l'établissement d'un cessez-le-feu à Ghaza le plus rapidement possible, de l'augmentation de l'aide humanitaire, de la libération des otages et d'une solution à deux Etats pour une paix permanente», selon des sources diplomatiques. Le gouvernement Netanyahu reste sourd aux appels internationaux à un cessez-le-feu humanitaire. A Tel-Aviv, des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi pour réclamer le départ du Premier ministre, accusé de vouloir avant tout se maintenir au pouvoir. Le ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, a lui jugé dimanche «décevant» le nouveau rejet par Benjamin Netanyahu d'une solution à deux Etats, seule option aux yeux de Londres pour résoudre le conflit. A la frontière israélo-libanaise où les échanges de tirs sont quotidiens, un civil et un membre du Hezbollah ont été tués dans une attaque sioniste, selon l'agence officielle ANI et le Hezbollah. Dans l'ouest de l'Irak, 15 roquettes ont visé une base abritant des troupes américaines, selon des responsables irakiens et américains. L'attaque a été revendiquée par la «Résistance islamique en Irak», nébuleuse de combattants issus de groupes armés. Et les Etats-Unis ont à nouveau lancé de nouvelles frappes contre des sites des Houthis, face aux attaques répétées de navires marchands par ce mouvement de résistance au large du Yémen.