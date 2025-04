Des dizaines d’universités américaines, dont Yale, Princeton et Harvard, ont dénoncé, hier, «l’interférence politique» de l’administration Trump, en plein bras de fer avec Harvard sur le gel de subventions fédérales destinées à cette institution prestigieuse. « Nous parlons d’une seule voix contre l’ingérence gouvernementale sans précédent et l’interférence politique qui menacent l’enseignement supérieur américain», dit la centaine de signataires de cette déclaration commune, qui rassemble présidents d’universités et responsables d’associations. Ce communiqué a notamment été signé par les présidents de cinq établissements - Brown, Cornell, Harvard, Princeton et Yale - membres de l’Ivy League, qui regroupe huit des universités les plus réputées du pays. Lundi, Harvard a attaqué l’administration de Donald Trump en justice contre le gel de 2,2 milliards de dollars de subventions fédérales pour avoir rejeté des exigences du gouvernement américain, la semaine dernière. Donald Trump menace d’aller encore plus loin en supprimant l’exemption d’impôts accordée à Harvard, qu’il a accusée de propager «haine et imbécillité». L’administration américaine s’attaque depuis plusieurs semaines aux universités prestigieuses du pays, qu’elle accuse d’avoir laissé prospérer l’antisémitisme pendant les mouvements étudiants contre l’agression sioniste criminelle à Ghaza, ce qu’elles réfutent.