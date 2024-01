L’Autriche a été à son tour gagnée vendredi par des manifestations parties d’Allemagne et dénonçant le «racisme» de l’extrême droite, avec une mobilisation massive de plusieurs dizaines de milliers de personnes. A Vienne, 35.000 manifestants selon la police, 80.000 selon les organisateurs, se sont réunis en début de soirée devant le Parlement, sur la célèbre avenue du Ring, malgré la pluie. La manifestation était organisée par Fridays for Future, qui dénonce l’opposition de l’extrême droite aux mesures contre le réchauffement climatique, aux côtés de deux associations. Le parti social-démocrate SPO et les écologistes s’y sont associés, tout comme l’organisme Caritas et plusieurs syndicats. «Certains d’entre nous ont déjà fait leurs valises ou réfléchissent au pays dans lequel ils pourraient s’enfuir», a déploré la conseillère municipale sociale-démocrate d’origine congolaise Mireille Ngosso, également militante de «Black Voices Austria», citée par la télévision publique ORF. D’autres rassemblements ont eu lieu dans les villes de Salzbourg et d’Innsbruck avec un mot d’ordre similaire.