Des dizaines de terroristes ont été «neutralisés» entre jeudi et vendredi, dans des combats «intenses» ayant opposé l’armée à des groupes armés terroristes dans plusieurs localités du Burkina Faso, a rapporté la presse locale. Dans une émission spéciale diffusée vendredi soir, la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB), chaîne publique du pays, a indiqué que ces opérations se sont déroulées dans les régions du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et de l’Est du pays. Plusieurs brigades d’intervention rapide et des vecteurs aériens ont mené ces opérations, qui ont permis de «neutraliser» plusieurs terroristes et de récupérer du matériel.