Un groupe d’étudiants de l’université américaine de Princeton a entamé, samedi, une grève de la faim, en solidarité avec le peuple palestinien de la bande de Ghaza, soumise à une agression génocidaire sioniste depuis 211 jours, a rapporté l’agence de presse Wafa.»Nous avons entamé une grève de la faim en solidarité avec les Palestiniens de Ghaza, qui sont victimes du blocus (sioniste) continu «, indique dans un communiqué les membres du « Camp de solidarité avec la Palestine « de l’université de Princeton.»La décision de la grève vient en réponse au refus de l’administration américaine de répondre à nos demandes, en retirant son soutien» à l’entité sioniste, a-t-on ajouté.»Les données de l’ONU montrent que Ghaza abrite le plus grand nombre de personnes confrontées à une famine catastrophique», souligne le communiqué, notant que «des dizaines de personnes ont été contraintes d’utiliser des aliments pour animaux pour préparer leur pain et leur petit-déjeuner pendant le mois de Ramadhan». Plusieurs victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, tandis que les forces de l’occupation empêchent les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours. Depuis le 7 octobre 2023, l’armée sioniste mène une agression sauvage contre l’enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d’infrastructures, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent.