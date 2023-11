Plusieurs experts onusiens ont appelé, hier, la communauté internationale «à agir vite pour arrêter l’agression sioniste contre la bande de Ghaza et prévenir un génocide collectif «.Dans un communiqué repris par l’agence de presse palestinienne Wafa, les experts ont souligné qu»en tant qu’experts onusiens, nous restons convaincus que le peuple palestinien est menacé de génocide. Il est temps d’agir», qualifiant «les frappes incessantes des forces d’occupationsionistes contre des civils palestiniens «de terreur» et «de crimes de guerre».»Les frappes de l’armée sioniste contre des logements dans le camp de réfugiés de Jabalia est une violation flagrante du droit international et un crime de guerre», ont-ils ajouté. Notant que «les alliés de l’entité sioniste portent également la responsabilité de ce qui arrive aux Palestiniens, les experts onusiens «ont salué la résolution des Nations unies appelant à une trêve humanitaire à Ghaza.»Nous avons reçu l’adoption à la majorité des voix de la résolution appelant à une trêve humanitaire avec espoir, mais maintenant il faut agir», ont-ils écrit.