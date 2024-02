Plusieurs civils sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés hier à l'aube, à la suite d'une agression aérienne sioniste qui a visé plusieurs points dans la ville de Homs dans le centre de la Syrie, a rapporté l'agence de presse syrienne, SANA. Une source militaire a déclaré à SANA que «l'ennemi (sioniste) a lancé une attaque aérienne en provenance de Tripoli, visant plusieurs cibles dans la ville de Homs et ses environs», ajoutant que les défenses anti-aériennes ont intercepté un certain nombre de missiles. La même source a précisé que l'agression sioniste a fait «un certain nombre de martyrs et de blessés parmi les civils, ainsi que des dégâts matériels».