Comme si la menace terroriste ne suffisait pas, voilà que le Burkina Faso doit faire face à des turbulences dangereuses au sein même de la junte au pouvoir qui vient d’interpeller, voici quelques jours, une dizaine de militaires dont deux officiers pour « tentative de coup d’État ». Ils sont accusés par des soutiens du pouvoir en place à Ouagadougou d’avoir « planifié un projet de déstabilisation » du régime militaire. Celui-ci est structuré autour du capitaine Ibrahim Traoré, depuis le coup d’État intervenu en septembre 2022, et il doit faire face à une situation sécuritaire complexe, avec la montée en puissance des groupes terroristes éparpillés dans toute la région sahélienne, mais particulièrement nuisibles dans les pays regroupés au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES). Selon des sources sécuritaires, il semble que le capitaine Elysée Tassembedo qui commande le 12e régiment d’infanterie et le groupement des forces de sécurité au nord du pays a été arrêté dans la capitale, bien loin de sa base d’activité Ouahigouya, chef-lieu de la région où se trouve son commandement. Cette arrestation a eu lieu au moment où il s’apprêtait à participer à une réunion de l’état-major, affirme la source sécuritaire burkinabè à des médias locaux. Aucune explication n’a été donnée à ce jour sur cette interpellation, mais sur les réseaux sociaux les commentaires sont allés bon train, sachant que le capitaine Tassembedo a une certaine notoriété auprès de la population de la région nord du pays qui a longtemps connu un véritable blocus des groupes terroristes.

Le même jour, une autre interpellation a concerné le magistrat commandant Frédéric Ouedraogo qui aurait été appréhendé par des hommes armés. Ancien cadre de la justice militaire, il avait été muté dernièrement au centre de commandement des opérations antiterroristes. En outre, des indications concordantes évoquent l’arrestation de plusieurs sous-officiers et soldats relevant à la fois du groupement de la garde présidentielle et des bataillons d’intervention rapide, au cours de la même période. Officiellement, il n’y avait eu aucune communication relative à ces faits de la part des autorités du Burkina, tant civils que militaires. On parlait néanmoins, du côté des soutiens actifs de la junte au pouvoir, de la mise en échec d’une nouvelle tentative de coup d’État déjouée par l’agence nationale du renseignement. Mais lundi soir, le gouvernement a évoqué publiquement la mise en échec d’un « grand complot en préparation » dans le but de « semer le chaos total » au profit d’instigateurs agissant en Côte d’Ivoire, ce pays étant accusé d’accueillir des opposants au régime. Le ministre de la Sécurité, Mahamadu Sana a déclaré à la télévision burkinabè que « la manœuvre devait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Burkina Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation ». Il a ajouté que « les cerveaux sont tous localisés en Côte d’Ivoire », citant entre autres le commandant Joanny Comaoré et le lieutenant Abderrahmane Barry. Pris dans une spirale d’attaques terroristes qui ont déjà fait plus de 26000 mors, le Burkina a besoin, plus que jamais, d’une stabilité et d’une souveraineté essentielles à la lutte contre la menace dont souffre cruellement toute sa population.