Quelques centaines de militants juifs américains progressistes ont occupé dans le calme lundi la Statue de la Liberté à New York pour exiger d’Israël un cessez-le-feu et la fin du «bombardement génocidaire de civils palestiniens à Ghaza».Vêtus de tee-shirts noirs frappés des slogans «des juifs demandent un cessez-le-feu maintenant» ou «pas en notre nom», quelques centaines de jeunes ont déployé des banderoles «le monde entier regarde» et «les Palestiniens devraient être libres» au pied du socle de l’emblématique monument symbole de New York.»Les fameux mots de notre ancêtre juive (la poétesse américaine du XIXe siècle, ndlr) Emma Lazarus gravés sur ce monument nous obligent à agir pour soutenir les Palestiniens de Ghaza qui aspirent à vivre libres», a déclaré dans un communiqué Jay Saper de l’organisation Jewish Voice for Peace (JVP).

Le communiqué rendu public par cette ONG à l’adresse des médias comme des réseaux sociaux exige «la fin du bombardement génocidaire par Israël de civils palestiniens à Ghaza».

«Tant que la population de Ghaza crie, nous devons hurler plus fort, quelles que soient les tentatives pour nous réduire au silence», s’est exclamée la photographe américaine Nancy Goldin, également en présence d’élus locaux de New York, dont une partie est très ancrée à gauche.

La mégapole américaine, ville-monde mythique pour l’immigration et le multiculturalisme, est secouée depuis un mois par des manifestations en faveur de l’entité sioniste et d’autres d’une ampleur inégalée en faveur de la Palestine. Peuplée de quelque deux millions de juifs et des centaines de milliers de musulmans, New York a échappé pour l’instant aux violences mais les tensions sont palpables, notamment sur les campus universitaires comme Columbia.

En outre, une partie de la jeunesse juive américaine très progressiste - les juifs votant très majoritairement pour le Parti démocrate — est vent debout contre le gouvernement fasciste de Netanyahu qu’ils accusent de perpétrer un «génocide» des Palestiniens à Ghaza. Ils dénoncent aussi le soutien militaire et diplomatique du président Joe Biden à l’Etat hébreu. Des organisations comme JVP ont réuni samedi des dizaines de milliers de manifestants dans la capitale fédérale Washington pour réclamer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, et fustigeant la politique américaine de soutien à ll’entité sioniste.

L’immense gare de Grand Central à Manhattan a également été occupée par un sit-in géant de milliers de personnes fin octobre avec les mêmes revendications et le gigantesque arrondissement multiculturel et à la mode de Brooklyn a vu déferler il y a dix jours des milliers de militants pro-palestiniens, y compris d’organisations juives américaines.