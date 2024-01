Six membres du groupe Palestine Action, «soupçonnés d’avoir voulu perturber» la Bourse de Londres, hier, pour protester contre le «commerce des armes» avec Israël, ont été arrêtés dimanche au Royaume-Uni, selon la police britannique.»Des militants du groupe Palestine Action auraient eu l’intention de s’en prendre à la Bourse de Londres le 15 janvier, causant des dommages et +verrouillant+ le bâtiment pour l’empêcher d’ouvrir», a-t-elle détaillé dans un communiqué. Scotland Yard avait ouvert une enquête vendredi après avoir été prévenu par un journaliste du tabloïd Daily Express, qui avait «infiltré» le groupe militant. Ont été arrêtés dimanche un homme de 31 ans et deux femmes âgées de 28 et 26 ans, à Liverpool, une femme de 29 ans et un homme de 23 ans, à Londres, et un homme de 27 ans, à Brighton, sur des soupçons de «conspiration en vue de causer des dommages criminels». Ils étaient encore tous en garde à vue dimanche soir. D’après le tabloïd, les militants prévoyaient de s’attacher à l’entrée de la Bourse avec des cadenas autour du cou, de s’enfermer dans le bâtiment, et de le maculer de peinture rouge et de faux billets de banque. Palestine Action se veut un «réseau d’action directe» pour dénoncer «la complicité britannique» avec Israël.»La Bourse de Londres collecte des milliards de livres pour le régime d’apartheid israélien (...) et échange des actions de fabricants d’armes qui soutiennent le génocide du peuple palestinien», a-t-il dénoncé sur X (ex-Twitter). En octobre, il avait recouvert de peinture rouge la façade du siège de la BBC, à Londres, accusant le groupe audiovisuel public d’avoir du «sang sur les mains» en raison de sa couverture de la guerre. Scotland Yard a indiqué que cette tentative avortée s’inscrivait dans une «semaine d’action» du groupe contre des institutions britanniques.