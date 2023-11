Des dizaines de milliers de Ghazaouis ont besoin de soins médicaux -qu'ils soient blessés ou souffrant de maladie chronique- a rappelé hier l'agence régionale de l'Organisation mondiale de la santé, saluant les premières évacuations sanitaires vers l'Egypte à partir de Ghaza. Hier, Le Caire a autorisé, pour la première fois, d'ouvrir le passage frontalier de Rafah, le seul encore en fonction, à des personnes. Seule l'aide humanitaire passait jusque-là, au compte-goutte. L'OMS «salue la décision de l'Egypte d'accepter pour traitement 81 personnes blessées et malades «, indique dans un communiqué l'OMS Méditerranée orientale, la branche régionale de l'organisation en charge. Un responsable palestinien évoquait 88 blessés. Mais l'organisation note surtout que ce n'est qu'une toute petite portion des gens qui ont un besoin urgent d'aide dans le territoire palestinien qui est bombardé sans relâche par l'entité fasciste et fait l'objet d'un siège quasi total.

Les bombardements ont fait 8.796 morts dont 3.648 enfants et plus de 25 000 blessés à Ghaza, selon le ministère de la Santé du Hamas. L'OMS estime à plus de 20 000 les blessés qui ont besoin de soins vitaux «dont de très nombreux enfants». A côté de cela, plus de 1.000 patients «ont besoin de dialyse pour rester en vie» et plus de 2.000 malades ont besoin de traiter leur cancer, précise l'organisation.

Quand aux malades cardiaques et aux diabétiques, l'OMS en compte respectivement 45.000 et 60.000.»Ces patients doivent pouvoir avoir un accès durable aux soins de santé», insiste l'OMS, ajoutant que les hôpitaux et autres établissements de santé doivent être protégés des bombardements et ne pas être détournés à des fins militaires. L'OMS comme les autres agences onusiennes ou ONG actives à Ghaza réclament en particulier l'importation de fuel pour pouvoir alimenter les générateurs des hôpitaux, mais aussi les pompes des stations de dessalinisation ou encore les boulangeries. L'armée sioniste s'y oppose depuis le début de son agression.