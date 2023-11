Si l'alignement pro sioniste des dirigeants et de certains personnalités dont le footballeur Lionel Messi est connu, tel n'est pas le cas d'une large frange du peuple argentin. Une manifestation de soutien au peuple palestinien et de dénonciation de la politique génocidaire menée actuellement par l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza a été organisée jeudi à Buenos Aires avec la participation de milliers de personnes et d'activistes dont des responsables et militants de partis, d'ONG, de journalistes et d'écrivains, dont le prix Nobel de la Paix Edolfo Pérez Esquibel.

Organisée par le Comité de solidarité argentino-palestinien, la manifestation a vu notamment la participation d'ONG de défense des droits de l'Homme, des parlementaires et des responsables argentins, qui se sont regroupés devant le ministère des Affaires étrangères dans la capitale pour dénoncer ‘'l'agression continue de l'occupation israélienne contre les Palestiniens, depuis le 7 octobre 2023'', rapporte l'agence palestinienne Wafa.''Des centaines de personnes solidaires de notre peuple ont participé à la manifestation, dénonçant les massacres commis par l'occupation et soutenant le droit du peuple palestinien à la liberté, à l'autodétermination et à l'établissement de son Etat indépendant'', ajoute Wafa

Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et argentins, des banderoles blanches et des linceuls tachés de rouge en hommage aux martyrs des massacres commis par les sionistes contre les civils palestiniens, dont des enfants et des femmes.

La présidente de l'Union argentine des organisations palestiniennes, Tilda Rabie, a lu une pétition appelant ‘'à mettre fin à l'agression'' et ‘'à condamner le génocide et les massacres'' commis par l'entité sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza, souligne encore Wafa. Cette pétition a été signée par plusieurs organisations et partis argentins, des personnalités importantes dont des écrivains, des journalistes et des activistes pour les droits de l'Homme, y compris Edolfo Pérez Esquibel, lauréat du prix Nobel de la paix.