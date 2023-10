Les frappes sionistes sur Ghaza ont fait «au moins 324 morts» incluant 126 enfants et 88 femmes au cours des dernières 24 heures, a indiqué hier le ministère palestinien de la Santé du mouvement Hamas à Ghaza. Au moins 1.018 personnes ont été blessées dans les mêmes circonstances, a-t-il ajouté, huit jours après le début des raids aériens sionistes. Des milliers de Palestiniens continuent de fuir à travers les rues dévastées de la ville de Ghaza, cherchant refuge plus au sud après une injonction de l'armée sioniste qui se prépare à une offensive terrestre, une semaine après l'attaque lancée par le mouvement palestinien. Au moins 2.268 Palestiniens sont tombés en martyrs et 9.814 autres ont été blessés, dans l'agression sioniste en cours contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupées, a rapporté l'agence de presse palestinienne (Wafa) samedi, citant des sources médicales. L'armée sioniste avait annoncé la veille avoir mené des incursions au sol dans le territoire palestinien où 5.540 maisons «ont été détruites» selon l'ONU. Près de 3.750 autres logements ont été tellement endommagés qu'ils sont inhabitables, a ajouté samedi Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha).»Ce n'est que le début» des opérations israéliennes à Ghaza, a prévenu vendredi le Premier ministre sioniste. Au moins 1.300 Israéliens, pour la plupart des réservistes, ont été tués depuis l'attaque comparée par les capitales occidentales alliées du sionisme aux attentats du 11 septembre 2001. Environ 2 215 Palestiniens, la plupart des civils, dont 724 enfants, selon le ministère palestinien, sont morts dans la bande de Ghaza, un petit territoire pauvre sous blocus sioniste depuis près de vingt ans et en état de siège. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock avait accusé la veille le Hamas d'utiliser la population comme un «bouclier». Le mouvement islamiste a rejeté cet appel à l'évacuation, qui concerne environ 1,1 million d'habitants, sur un total de 2,4 millions. Les appels se multiplient à travers le monde pour éviter une «catastrophe humanitaire».»Même les guerres ont des règles», a rappelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réclamant un accès humanitaire «immédiat» à la bande de Ghaza.Il a décrit un «système de santé au bord de l'effondrement» et des «morgues qui débordent».

Le président russe Vladimir Poutine a, lui, prévenu qu'un éventuel assaut terrestre entraînerait «des pertes parmi les civils absolument inacceptables». L'évacuation des civils ghazaouis demandée par l'occupation sioniste est «totalement impossible à mettre en oeuvre», s'est aussi inquiété hier le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. L'Arabie saoudite qui a fait part de «son rejet catégorique des appels au déplacement forcé» et condamné «le bombardement continu de civils sans défense», a annoncé hier suspendre les discussions sur une éventuelle normalisation avec Israël. La tension est vive aussi à la frontière nord du pays où l'armée israélienne a annoncé dans la matinée avoir tué «plusieurs terroristes» qui tentaient de s'infiltrer à partir du Liban. Dans la nuit, elle avait dit avoir frappé une cible du Hezbollah dans le sud du Liban, en réponse à une «infiltration» aérienne et des tirs sur un de ses drones.

Le Hezbollah pro-iranien, allié du Hamas, s'est dit vendredi «entièrement préparé» à intervenir contre Israël «au moment propice». Un journaliste vidéo de l'agence Reuters a été tué et six autres journalistes de l'AFP, Reuters et Al-Jazeera blessés vendredi dans des bombardements dans le sud du Liban. En Cisjordanie, au moins 16 Palestiniens son tombés en martyrs dans des affrontements avec les forces sionistes pendant des rassemblements en solidarité avec la bande de Ghaza.