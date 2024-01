Les forces de l'occupation sioniste ont arrêté des milliers de Palestiniens dans la bande de Ghaza «dans des conditions pouvant s'apparenter à de la torture», a indiqué vendredi Ajith Songhai, représentant du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme dans les territoires palestiniens occupés. Ajith Songhai a déclaré lors d'une conférence de presse régulière de l'ONU à Genève que «certains des détenus ont confirmé que les forces d'occupation leur avaient bandé les yeux et les avaient battus. Le responsable onusien, cité par l'agence de presse Wafa, a ajouté que les hommes avaient été détenus dans des conditions généralement épouvantables et dans des lieux inconnus pendant des périodes allant de 30 à 55 jours. Il a précisé aussi que certains détenus «ont été soumis à des passages à tabac, à des humiliations, à des mauvais traitements et à ce qui peut s'apparenter à de la torture. Ils ont eu les yeux bandés pendant de longues périodes, certains pendant plusieurs jours d'affilée». Songhai a déclaré que les témoignages de ces détenus concordaient avec les informations reçues par le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme selon lesquelles les Palestiniens sont détenus à grande échelle et sont souvent soumis à de mauvais traitements, sans accès à leurs familles, à leurs avocats ni accès à l'aide juridique. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas donner un chiffre précis sur le nombre de détenus palestiniens, mais que ce nombre se comptait en milliers.