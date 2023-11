Encore une attaque barbare hier de l'armée sioniste contre le plus grand complexe hospitalier de la bande de Ghaza où on a compté 13 morts. L'attaque de l'aviation criminelle contre l'hôpital Shifa est intervenue au moment où l'armée sioniste multiplie les appels à la population pour poursuivre l'exode vers la limite du territoire avec la frontière égyptienne, assurant qu'elle serait à l'abri des bombardements pour ensuite parachever l'extermination au mépris de toutes les lois et de toutes les conventions internationales. En multipliant les déclarations contradictoires et en assurant que son gouvernement d'ultra droite ne cherche pas à «gouverner» pas plus qu'à «occuper» Ghaza sans dire clairement qu'il veut la transformer en un no man'sland, Netanyahu se donne le temps de progresser dans son plan de génocide du peuple palestinien et par-là même de surseoir aux menaces qui pèsent sur son propre sort au plan judiciaire et politique.L'ONU, ses ONG et la société civile internationale sont vent debout contre les massacres d'Israël qui foule aux pieds tous les principes et toutes les règles de la communauté internationale, incrédule face à tant de barbarie. La situation human,itaire est devenue plus que dramatique depuis que le gouvernement sioniste a coupé l'eau, l'électricité, l'arrivée du carburant et imposé sa loi aux entrées goutte à goutte de l'aide internationale par l'unique poste de Rafah, du côte égyptien. C'est en effet Israël, qui mène la danse à sa guise et qui, pour ses propres besoins internes et extérieurs, n'hésite pas à mentir ouvertement sur ses pertes tout en accentuant la pression et le chantage sur une population palestinienne martyrisée afin de l'acculer à l'extrême.

Hier, malgré les rodomontades sionistes selon lesquelles l'opération terrestre est concluante avec l'entrée au centre de Ghaza-ville, les combats se poursuivaient avec une violence soutenue, l'armée sioniste conjuguant bombardements au sol et aériens et pilonnant sans cesse les abords et les sites de tous les hôpitaux du nord de la bande.

Preuves que les chiffres communiqués par le Hamas ne sont nullement exagérés, voire qu'ils seraient même sous-estimés sachant que l'armée sioniste a la réputation de diviser par plusieurs séries les pertes qu'elle subit. Toujours est-il qu'on parle de plusieurs centaines de soldats tués et de près de 90 blindés détruits par la résistance palestinienne héroïque, depuis que les tentatives d'opération terrestre ont commencé il y a environ trois semaines. L'ancien patron de l'armée sioniste Benny Gantz, chef de l'opposition et rival de Bejamin Netanyahu, n'a pas caché le fait que «les larmes tombent quand on voit le nombre de soldats morts dans les couloirs des morgues israéliennes».

Jeudi soir encore, c'est l'hôpital indonésien de Beit lahia qui a subi d'intenses bombardements massifs, preuve que, contrairement aux assurances sournoises de l'armée sioniste, il n'existe aucun endroit sûr pour les déplacés palestiniens qui fuient par milliers ses raids et ses attaques barbares. Selon l'OCHA, le nombre de déplacés à Ghaza s'élève désormais à 1,6 million de personnes sur les 2,4 millions d'habitants de la bande.L'annonce hier par les États-Unis de l'accord avec Israël pour des «pauses» humanitaires de 4 heures ne constitue nullement une garantie car l'objectif est toujours le même pour Netanyahu qui dit «permettre aux civils de fuir le nord de la bande de Ghaza.

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, s'est félicité de ces pauses, non sans reconnaître qu'il reste «encore beaucoup à faire» pour protéger les civils qui savent mieux que personne combien les déclarations des dirigeants sionistes ne sont que des pièges pour quiconque y succombe.