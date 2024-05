Des terroristes ont détruit un pont avec des explosifs dans le sud-ouest du Niger, «tentant probablement d’isoler» une ville burkinabè située à quelques dizaines de kilomètres de l’attaque, a indiqué jeudi l’armée nigérienne. Des «GAT (groupes armés terroristes) ont détruit à l’aide d’explosifs un pont dans le secteur de Mossi-Paga», village situé à une centaine de kilomètres de la capitale nigérienne Niamey, a expliqué l’armée dans un bulletin. Mossi-Paga est également situé à environ neuf kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso.

Par cette action de «sabotage», les «GAT tentent probablement d’isoler la ville burkinabé de Kantchari» à quelques dizaines de km de Mossi-Paga, analyse l’armée. «Les terroristes décidément outrés par la présence active de nos forces (militaires) perpétuent leur lâches actions de sabotage contre des infrastructures d’utilité publique», commente-t-elle. Début avril, des centaines de personnes ont manifesté à Kantchari pour réclamer assistance alimentaire et davantage de sécurité dans cette localité sous blocus de groupes terroristes depuis plus de deux ans. Les manifestants ont également demandé la venue du bataillon d’intervention rapide, une unité de défense dédiée à la réponse contre les terroristes. Selon l’Agence d’information du Burkina Faso (AIB, agence d’Etat), cinq camions de vivres ont ravitaillé Kantchari le 13 avril, sur instruction du gouvernement.

Le Niger et le Burkina Faso sont tous deux confrontés aux violences terroristes depuis plusieurs années. Au Burkina Faso, plus de 20.000 civils et militaires ont été tués et plus de deux millions de personnes déplacées. Il faut savoir que Le terrorisme islamiste n’épargne pas la région du Sahel depuis de nombreuses années. Longtemps combattus par les États africains, appuyés par les Occidentaux, dans les années 2010, Al-Qaïda, Boko-Haram et Daesh continuent de tenir des positions et d’organiser des attentats dans cette partie de l’Afrique. Au sud-est du Niger, le groupe Boko-Haram occupe la région autour du Lac Tchad, entre le Nigeria et le Tchad, tandis qu’au sud-ouest, au niveau de ses frontières avec le Mali et le Burkina Faso, des groupe d’Al-Quaïda et de Daesh continuent de contrôler certains territoires. Même si aucun groupe n’est officiellement implanté au Niger, le pays est régulièrement attaqué, faisant en quelques années des centaines, voire des milliers, de victimes. Entre janvier 2020 et août 2022, ce ne sont pas moins de 13 attaques qui ont été recensées par le ministère des Affaires étrangères britannique. Le général Tiani a justement justifié ce putsch par «la dégradation de la situation sécuritaire.

Les militaires nigériens ont par ailleurs reçu le total soutien du Mali et du Burkina Faso. Une intervention militaire au Niger pour rétablir le président élu Mohamed Bazoum serait considérée comme «une déclaration de guerre» au Burkina Faso et au Mali, ont mis en garde ce lundi les gouvernements de ces deux pays qui se retireraient alors de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

Outre l’uranium, le Niger possède d’importantes ressources d’or, mais aussi un vaste champ de pétrole au sud-est à Agadem. Ces ressources sont une des principales raisons de l’intérêt que porte la Russie au Niger.