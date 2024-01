La ministre palestinienne du Tourisme et des Antiquités, Rola Ma’aya, a évoqué samedi avec le ministre du Tourisme espagnol, Jordi Hereu, l’ampleur des dommages et de la destruction sans précédent contre les sites archéologiques et historiques, subis lors de l’agression sioniste contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre dernier.

Au cours de la rencontre qui s’est tenue à Madrid, Mme Ma’aya, citée par l’agence palestinienne de presse Wafa, a indiqué que l’occupant «visait l’identité nationale palestinienne, en détruisant des sites archéologiques et historiques».

Selon la ministre palestinienne du Tourisme, son secteur s’était complètement remis en 2023 des effets de la pandémie de coronavirus, mais l’agression sioniste l’a ramené à la case départ.

Pour sa part, le ministre espagnol a rappelé la position de son pays en faveur du droit palestinien, soulignant l’importance de renforcer les relations bilatérales, d’organiser des programmes touristiques conjoints et d’échanger des expériences entre les deux parties dans le domaine de la promotion du tourisme mondial.