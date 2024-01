Au moins deux personnes ont été tuées et 77 blessées mardi soir dans une impressionnante explosion dans la ville d’Ibadan, dans le sud-ouest du Nigeria, ont annoncé mercredi les autorités locales qui privilégient la thèse d’une explosion d’origine accidentelle.»Nous avons jusqu’à présent 77 blessés, dont la plupart ont été soignés, et deux décès», a indiqué Seyi Makinde, le gouverneur de l’Etat d’Oyo dont Ibadan est la capitale régionale, dans un communiqué publié sur X (anciennement Twitter). Le bilan pourrait s’alourdir alors que les opérations de secours se poursuivaient hier matin, d’après Saheed Akiode, coordinateur de la zone sud-ouest à l’Agence nationale de gestion des urgences (Nema). L’explosion, qui a eu lieu peu avant 20H00 dans le quartier de Bodija et a détruit environ 25 édifices selon la Nema, a déclenché un mouvement de panique chez les habitants. Selon le gouverneur, les premiers éléments de l’enquête «ont révélé que des mineurs illégaux occupant l’une des maisons de Bodija y avaient stocké des engins explosifs qui ont provoqué l’explosion». Sur place, on a pu constater d’importants dégâts: la zone était recouverte de gravats, plusieurs bâtiments alentours étaient fortement endommagés et des voitures totalement détruites, l’une d’elle ayant été projetée sur le toit d’une autre. Le gouverneur a déclaré que l’Etat fournirait des logements temporaires et veillerait à ce que les personnes touchées reçoivent «une aide pour reconstruire leur vie». Ibadan est la troisième ville du Nigeria en nombre d’habitants avec plus de 3,5 millions d’habitants, après Lagos et Kano.