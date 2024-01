L’Irak et les Etats-Unis ont tenu samedi un «premier round» de discussions sur l’avenir de la coalition internationale, Baghdad espérant une «réduction progressive» des soldats étrangers sur son territoire jusqu’à «mettre fin» à leur mission. Les services de Mohamed Chia al-Soudani ont publié une photo montrant le chef du gouvernement en réunion avec des hauts gradés des forces de sécurité irakiennes et des militaires de la coalition assemblée en 2014 par Washington pour lutter contre le groupe Etat islamique (EI). L’initiative intervient dans un contexte régional explosif. Depuis la mi-octobre, plus de 150 frappes de drones ou tirs de roquettes ont visé les soldats américains et ceux de la coalition, en Irak et en Syrie, répercussion directe de l’agression par l’entité sioniste, alliée de Washington, contre la population palestinienne de Ghaza. Samedi soir, un «drone d’attaque» a encore visé la base aérienne d’Aïn al-Assad, où sont stationnées des troupes de la coalition dans l’ouest de l’Irak, a indiqué un responsable militaire américain sans parler dans l’immédiat des potentiels dégâts ou blessés. Un responsable de sécurité irakien a confirmé l’attaque.

Plus tôt, le Premier ministre irakien avait parrainé le «premier round du dialogue bilatéral entre l’Irak et les Etats-Unis pour mettre fin à la mission de la coalition internationale en Irak», selon un communiqué de son bureau. Washington avait déjà confirmé le lancement de «groupes de travail d’experts», dans le cadre d’une «commission militaire suprême» dont la création a été actée avec Baghdad, durant cet été. Ces trois groupes étudieront «le niveau de menace posé par l’EI», «les impératifs opérationnels» et enfin «le renforcement des capacités des forces de sécurité irakiennes», ont indiqué samedi les services du Premier ministre.»Suite à cet examen, un calendrier précis sera formulé pour mettre fin à la mission militaire de la coalition, et assurer une transition vers des relations bilatérales en matière de sécurité entre l’Irak, les Etats-Unis, et les pays partenaires de la coalition», selon leur communiqué. Baghdad avait déjà évoqué «une réduction progressive» du nombre de conseillers de la coalition.

La coalition a confirmé samedi la tenue de ces premières discussions, dans un communiqué prudent assurant que le processus actuel vise à «évaluer les progrès de la mission première de la coalition pour défaire l’EI», mais aussi «discuter des futurs ajustements à la mission et à la présence de la coalition en Irak.»»La commission militaire suprême travaillera à établir les conditions nécessaires à la transition de la mission en Irak», souligne le communiqué. Jeudi la porte-parole adjointe du ministère américain de la Défense, Sabrina Singh, avait indiqué que la taille des effectifs militaires américains en Irak ferait «certainement partie des discussions à mesure que les choses progressent». Depuis la mi-octobre, la plupart des attaques ciblant la coalition ont été revendiquées par la «Résistance islamique en Irak», nébuleuse de combattants issus des groupes armés. Vendredi, ce groupe s’est engagé à poursuivre ses frappes. Les Etats-Unis déploient environ 2.500 soldats en Irak et près de 900 en Syrie voisine au sein de la coalition internationale qui comprend également des soldats français, britanniques ou encore espagnols.