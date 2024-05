Depuis l'adoption au Koweït d'un système parlementaire en 1962, le Parlement a été dissous une dizaine de fois. Vendredi, l'émir Meshal al-Ahmad al-Sabah a encore dissous l'Assemblée et suspendu certaines dispositions de la Constitution pour une durée maximale de quatre ans. En outre, il a attribué les compétences du Parlement à sa personne et au gouvernement, à peine six semaines après les législatives tenues dans ce riche pays pétrolier miné par d'interminables crises politiques. Malgré l'existence d'un Parlement élu, la famille Al-Sabah exerce un contrôle considérable sur la vie politique, notamment en nommant les ministres. Les désaccords entre députés et gouvernement ont empêché l'approbation de réformes destinées à diversifier l'économie, alors que les déficits budgétaires récurrents et le manque d'investissements étrangers n'ont cessé d'aggraver les crises. L'émir a invoqué l'»interférence» de certains députés dans ses pouvoirs et accusé d'autres d'imposer des «conditions» pour la formation du gouvernement, «allant même jusqu'à s'immiscer dans le choix de son héritier.» Parmi les sept dispositions de la Constitution suspendues, figurent celles qui attribuent à l'émir et au Parlement le pouvoir législatif, qui conditionnent l'adoption des lois à l'approbation des députés et exigent la tenue de législatives dans les deux mois suivant la dissolution de l'Assemblée, faute de quoi elle récupérerait tous ses pouvoirs et reprendrait ses fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau Parlement. Pour le professeur de droit à l'Université du Koweït, Ibrahim Al-Hammoud, il s'agit là d'»une période de correction visant à apaiser» les tensions, «il n'y aura pas d'élections ni de Parlement, mais l'absence de démocratie ne peut être permanente.» C'est la troisième fois que la vie politique est suspendue au Koweït, rappelle-t-il, après des annonces similaires en 1976 et 1986, dans des circonstances similaires. La décision est intervenue quatre jours avant l'inauguration prévue du Parlement élu en avril dernier, et après que certains députés ont refusé de participer au gouvernement. Le plus souvent, la dissolution du Parlement survient quand les députés demandent à interpeller des ministres de la famille régnante pour des affaires de corruption.

La Constitution accorde à chaque député le droit d'interpeller les ministres et le Premier ministre, et stipule qu'au moins un député fasse partie du gouvernement. Dimanche, le Premier ministre désigné, cheikh Ahmad Abdallah al-Ahmad al-Sabah, a finalement réussi à former son gouvernement, le 46e dans l'histoire du Koweït, le 9e en 4 ans, et le deuxième sous le règne du nouvel émir depuis décembre 2023. Il n'avait pu le faire jusque-là depuis sa nomination en avril dernier, en raison notamment du refus de certains députés des portefeuilles ministériels proposés.»Le Parlement a abusé de l'outil de l'interpellation et l'a utilisé comme moyen de pression, tandis que les députés ont refusé de participer à des gouvernements de courte durée», autant de facteurs entravant le travail de l'exécutif, souligne M. Hammoud. L'expert constitutionnel explique que «l'émir a jugé que l'intérêt public et la stabilité étaient menacés», notant un «recul au Koweït, avec notamment des références croissantes à la tribu, à la confession et aux origines, ce qui est incompatible avec un Etat moderne.» Selon les déclarations de l'émir, la période à venir verra une révision de tous les aspects de la démocratie, y compris la Constitution. Le Parlement a été suspendu deux fois auparavant pendant de longues périodes entre 1976 et 1981, et entre 1986 et 1992, souligne M. Ulrichsen, évoquant dans ces deux cas des pressions populaires et politiques pour restaurer le Parlement, ce qui pourrait également se reproduire cette fois-ci. La décision de l'émir est «historique», estime le professeur adjoint d'histoire à l'Université du Koweït, Badr al-Saif, qui relève des réactions contrastées dans le pays.»Les nationalistes radicaux et une partie de la population accueillant favorablement une mesure attendue de longue date en raison des crises récurrentes», d'autres, cependant, regrettent un recul de la démocratie. Le système au Koweït permet à l'émir d'exercer son autorité politique, et «il est peu probable que cela change de sitôt», souligne M. Ulrichsen.