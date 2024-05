Au moins dix personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par des hommes armés dimanche dans un chantier minier dans l’Ombella-M’Poko, selon des sources locales et sécuritaires. Un chantier minier de Gaga, situé à environ 30 km de Yaloké, une sous-préfecture de l’Ombella-M’poko, a été pris pour cible dimanche par des hommes armés, ont rapporté plusieurs sources locales. «Au moins dix personnes ont été tuées par balles, dont sept femmes, et plusieurs autres blessées. Les blessés ont été transportés vers les centres de santé de Yaloké et Zawa pour des soins intensifs», ont précisé les mêmes sources, citées par des médias locaux. Selon une radio locale, le calme est déjà revenu dans la localité après que les assaillants se sont retirés du chantier minier.