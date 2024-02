Le parti travailliste britannique de Keir Starmer a infligé vendredi une double défaite aux conservateurs au pouvoir lors de législatives partielles, un nouveau coup dur pour le Premier ministre Rishi Sunak en pleine année électorale. Grand favori des sondages pour devenir Premier ministre après les législatives attendues cette année dans tout le pays, Keir Starmer a salué un «résultat formidable», qui «montre que les gens veulent le changement et sont prêts à accorder leur confiance dans un Labour qui a changé pour le mener à bien». Ce résultat porte à 10 le nombre de scrutins partiels perdus par la majorité depuis les dernières élections législatives en décembre 2019, soit le pire résultat pour n'importe quel gouvernement britannique depuis les années 1960. Les électeurs étaient appelés aux urnes dans deux circonscriptions aux mains du parti conservateur de Rishi Sunak. Dans celle de Wellingborough (centre de l'Angleterre), le sortant Peter Bone a perdu son siège après avoir été suspendu du Parlement pour intimidation et inconduite sexuelle. Dans la circonscription de Kingswood (Sud-Ouest), le député sortant Chris Skidmore a démissionné pour protester contre l'octroi massif par le gouvernement de licences d'explorations pétrolières et gazières en mer du Nord. Dans la première, la candidate travailliste Gen Kitchen a remporté 45,8% des suffrages, tandis que dans la seconde, Damien Egan s'est imposé avec 44,9% des voix.

Alors que Rishi Sunak a promis de relancer la croissance économique, le Royaume-Uni est entré en récession au deuxième semestre de l'an dernier, les taux d'intérêt élevés et l'inflation ayant mis sous pression les finances des ménages et des entreprises. Les conservateurs «ont échoué», «la récession de Rishi le prouve», «c'est pourquoi nous avons vu tant d'électeurs conservateurs passer directement à ce parti travailliste qui a changé», a déclaré Keir Starmer. Cette insistance à souligner le changement opéré par le parti depuis qu'il est arrivé à sa tête, il y a près de quatre ans, intervient alors que le Labour a vu resurgir le spectre de l'antisémitisme dans ses rangs, que Keir Starmer s'est efforcé d'éradiquer, après les propos jugés antisémites ou anti-Israël de deux candidats.

L'un s'est vu retirer l'investiture du Labour en vue d'une législative partielle dans deux semaines, l'autre a été suspendu. Le scénario de la diabolisation de l'ancien leader travailliste, Jeremy Corbin, vilipendé par le lobby sioniste sous prétexte qu'il serait antisémite alors même qu'il est de confession juive mais soutient ardemment la cause palestinienne est réédité au profit du courant pro israélien dans les arcanes du parti. Le vice-président du parti conservateur, James Daly, a quant à lui souligné que malgré ce résultat «décevant» pour la majorité, Keir Starmer suscite peu d'enthousiasme, estimant qu'il n'y avait pas d'élément confirmant le basculement direct d'électeurs conservateurs vers le Labour.