Au moins huit personnes sont mortes dans l'incendie qui a touché hier le centre-ville de Conakry, la capitale guinéenne, après l'explosion du principal dépôt de carburant du pays, a annoncé un haut responsable hospitalier.»Huit corps calcinés ont été déposés à la morgue de l'hôpital Ignace Deen», a dit, sous couvert de l'anonymat, un haut responsable de cet hôpital, où ont été envoyés de nombreux blessés. Le gouvernement guinéen a annoncé la fermeture des écoles et demandé aux travailleurs de rester chez eux, quelques heures après un incendie dans le principal dépôt de carburant du pays à Conakry, qui a fait des dizaines de blessés selon une source médicale.»Les travailleurs du secteur public et privé sont invités à rester chez eux», excepté les forces de défense, et «les établissements scolaires publics et privés seront fermés», a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Les stations-service vont rester fermées et «dans les prochaines heures, un bilan d'étape sera communiqué et une enquête sera ouverte pour situer les causes et les responsabilités», dit le communiqué. L'incendie «d'origine inconnue» s'est déclaré dans la nuit et son «ampleur et ses conséquences pourraient directement impacter les populations», a-t-il dit. Le sinistre est survenu aux environs de 00H00 au principal dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole (publique) à Kaloum, le quartier administratif et des affaires de Conakry.»Les blessés arrivent par dizaines dans deux des principaux hôpitaux de Conakry, Ignace Deen et Donka», a affirmé le docteur Mamadouba Sylla, un chirurgien qui travaille à l'hôpital de Donka. Une épaisse fumée avec des flammes rougeâtres s'élevait dans la nuit vers le ciel tandis que des habitants fuyaient la zone où s'est produit l'incendie, selon des images sur les réseaux sociaux. Des dizaines de véhicules de la protection civile ont été dépêchés sur les lieux, selon des témoins.»Kaloum est en train de brûler. Le secteur du port est complètement barricadé par les forces de l'ordre et les sapeurs pompiers couraient vers le (lieu) du sinistre», a indiqué un habitant de la zone.»Le courant est complètement coupé dans le secteur», a dit Thierno Diallo, qui s'est présenté en tant que douanier.