Dans un climat politique et sécuritaire tendu, l'immense Congo-Kinshasa se prépare à voter mercredi, pour des élections générales à haut risque qui peuvent l'ancrer dans la démocratie ou provoquer de nouvelles violences. Près de 44 millions d'électeurs, sur un total d'environ 100 millions d'habitants, sont appelés à élire leur président, leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux. Le président sortant, Félix Tshisekedi, 60 ans, brigue un second mandat de cinq ans face à une opposition morcelée, qui n'a pas su s'entendre sur un candidat commun pour aborder cette élection à un seul tour. Plus de 100.000 candidats sont sur les rangs pour les quatre scrutins, dont l'organisation représente un vrai défi, dans un pays de 2,3 millions de km2 largement dépourvu d'infrastructures. Jusqu'à la dernière minute, le doute subsistera sur la capacité de la Commission électorale (Céni) à équiper en «machines à voter», bulletins et autres matériels les 175.478 bureaux de vote qu'elle a prévu d'ouvrir.

Pour «les chefs-lieux, les villes, les communes», cela devrait aller, «mais dans les milieux ruraux, des endroits sont difficilement accessibles», faute de route praticable ou en raison de l'insécurité, note pour l'AFP le politologue Gaucher Kizito Mbusa. A huit jours du vote, le gouvernement a demandé que la mission de l'ONU en RDC (Monusco), dont il réclame pourtant le départ pour cause d'inefficacité supposée, lui apporte une aide logistique au-delà des trois provinces de l'Est, en proie aux violences de groupes armés, dans lesquelles elle est déployée. Le Conseil de sécurité a accédé vendredi à cette requête. Mais «tous les bureaux ne seront pas ouverts le 20 décembre, car tous ne seront pas équipés», estime un diplomate interrogé par l'AFP, en n'excluant pas que certains n'ouvrent que le 21, le 22, voire plus tard, ajoutant aux craintes de chaos. Dans un rapport diffusé samedi, Human Rights Watch a mis en garde contre les violences électorales qui «risquent de compromettre la tenue du scrutin». Depuis début octobre, l'ONG dit avoir documenté des affrontements entre partisans de partis rivaux ayant conduit à «des agressions, des violences sexuelles et au moins un mort». Au regard du passé politique violent de la RDC, où les élections de 2018, quoique très contestées, avaient marqué la première alternance pacifique, la campagne électorale s'est déroulée dans un calme relatif. Mais «l'intolérance a élu domicile» dans le débat, déplore le politologue, tandis que le diplomate s'inquiète des «discours de haine» qui ont pris le pas sur les idées et les projets.

L'annonce des résultats pourrait être le moment de tous les dangers. Un fort soupçon pèse sur la transparence du vote, les opposants se disant convaincus d'une fraude préparée de longue date. Si les chiffres officiels sont conformes à ceux des observateurs déployés notamment par les Eglises, les violences seront limitées, selon les analystes, mais pas s'ils divergent. La question se pose aussi de savoir si les vaincus accepteront la défaite, relève M. Kizito. Les candidats à la présidentielle étaient 26 au départ. A trois jours du vote, ils sont 19, après le désistement de quatre d'entre eux au profit de l'opposant et riche homme d'affaires Moïse Katumbi, 58 ans, et de trois en faveur de Félix Tshisekedi.

Parmi les autres opposants sur les rangs figurent Martin Fayulu, 67 ans, qui affirme que la victoire lui avait été volée à l'élection de 2018, et le Dr Denis Mukwege, 68 ans, prix Nobel de la paix pour son action en faveur des femmes violées.